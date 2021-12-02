Disney впервые за 98 лет существования корпорации возглавит женщина

Об этом сообщает BBC .



В конце 2021 года Сьюзен Арнольд заменит генерального директора Роберта Айгера, возглавлявшего Disney с 1996 года.



Арнольд являлась членом совета Disney в течение 14 лет, а также управляла глобальной инвестиционной компанией Carlyle. Ранее она работала на руководящих должностях в некоторых крупнейших компаниях США.



"Переходя на эту новую роль, я с нетерпением жду возможности продолжить служить долгосрочным интересам акционеров Disney и тесно сотрудничать с генеральным директором Бобом Чапеком, поскольку он развивает компанию на основе столетнего наследия творчества, совершенства и инноваций", – заявила Сьюзен Арнольд.



Айгер, ушедший в отставку с поста гендиректора Disney в 2020 году, покинет компанию до конца 2021 года.



Для компании уход Роберта Айгера символизирует конец всей эры. За время его пребывания в должности главы Disney корпорация поглотила Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox. В 2016 году Disney открыл свой первый тематический парк и курорт в материковом Китае.



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