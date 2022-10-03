Disney удалила свой сайт в РФ и аккаунты в российских соцсетях

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на наблюдение сообществ в соцсетях.

Американская компания удалила сайты disney.ru и kanal.disney.ru. Теперь при переходе на них пользователям предлагается выбрать свою страну из перечня, в котором нет России. Disney удалила также канал на YouTube и страницы в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Twitter.

На YouTube россиянам доступны только прямые архивные трансляции компании.

Disney прекратила и продление лицензий на свой контент всем российским стриминговым сервисам. Пока телеканал Disney еще продолжает трансляции.

Об остановке всего бизнеса в России The Walt Disney Company сообщила в марте. Кроме того, летом этого года компания прекратила дублирование фильмов на русском языке.

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