Disney удалила свой сайт в РФ и аккаунты в российских соцсетях
Американская компания The Walt Disney Company начала выход с российского рынка
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на наблюдение сообществ в соцсетях.
Американская компания удалила сайты disney.ru и kanal.disney.ru. Теперь при переходе на них пользователям предлагается выбрать свою страну из перечня, в котором нет России. Disney удалила также канал на YouTube и страницы в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Twitter.
На YouTube россиянам доступны только прямые архивные трансляции компании.
Disney прекратила и продление лицензий на свой контент всем российским стриминговым сервисам. Пока телеканал Disney еще продолжает трансляции.
- Об остановке всего бизнеса в России The Walt Disney Company сообщила в марте. Кроме того, летом этого года компания прекратила дублирование фильмов на русском языке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.39
Покупка 40.39Продажа 41.37
-
EUR
Покупка 39Продажа 40.21
- Актуальное
- Важное