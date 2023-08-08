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Disney создала группу для изучения ИИ и уменьшения затрат

8 августа, 2023 вторник
17:43
Технологии

Компания Walt Disney сосредотачивает свои усилия на изучении новых технологий, чтобы оптимизировать свои процессы и снизить затраты, поэтому создала рабочую группу

Об этом информирует Reuters .

По данным источников, группа, запущенная в начале этого года к забастовке голливудских писателей, имеет целью разрабатывать программы искусственного интеллекта собственными силами и формировать партнерские отношения со стартапами.

Сообщается, что компания показывает свою заинтересованность в искусственном интеллекте и машинном обучении, ища 11 кандидатов с опытом в этих областях. Вакансии охватывают почти все аспекты компании, включая Walt Disney Studios, тематические парки, инженерную группу Walt Disney Imagineering, телевидение под брендом Disney и рекламную команду, стремящуюся создать рекламную систему следующего поколения на основе искусственного интеллекта, согласно описаниям вакансий.

Представитель Disney отказался от комментариев. Однако, по словам одного из источников, говорящего анонимно внутреннего адвоката компании, устаревшие медиакомпании, такие как Disney, должны исследовать искусственный интеллект или рисковать старением, а со временем будет реализована экономия средств.

Еще один источник, бывший сотрудник исследовательского подразделения The Walt Disney Company - отказавшийся назваться Disney Imagineer отметил, что искусственный интеллект может улучшить обслуживание клиентов и создать новые взаимодействия в парках Disney. Машинное обучение, отрасль ИИ, позволяющая компьютерам обучаться без программирования, позволяет системам зрения распознавать и ориентироваться в объектах в своей среде. Он считает, что робот Baby Groot будет взаимодействовать с гостями в будущем.

Что известно о голливудских забастовках

2 мая сценаристы Голливуда остановили производство телепроектов, впервые выйдя за 16 лет на пикет, и требуют увеличить оплату труда и ограничить использование ИИ.

3 апреля тысячи сценаристов в США вышли забастовки: они требуют урегулировать применение генеративного искусственного интеллекта в стране. Причина – опасение обвала рынка труда и падение спроса на их работу.

Компания Netflix приостановила съемки финального сезона популярного сериала Stranger Thing из-за массовых стачек сценаристов в США. Об этом 7 апреля авторы сериала написали в Twitter.

4 июня стало известно, что гильдия режиссеров США достигла предварительных договоренностей с Голливудом, включающих повышение заработной платы и ограничение работы ИИ в киноиндустрии, в свою очередь забастовки сценаристов продолжаются.

14 июля сообщалось, что объявленная актерами и сценаристами Голливуда забастовка из-за недовольства зарплатами и использования искусственного интеллекта в кино может отложить релизы фильмов и сорвать церемонию вручения главной премии сериалов "Эмми".

Новости
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искусственный интеллект
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