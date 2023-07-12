Disney показал трейлер нового сериала "Звездные войны: Асока"
На канале Disney+ вышел новый трейлер сериала "Звездные войны: Асока". Он насыщен экшеном и полон отсылок к известному мультфильму
Трейлер выложили на YouTube-канале Star Wars.
"Асока" расскажет о джедае, по имени Асока Тано, которая охотится за гранд-адмиралом Галактической Империи Трауном и разыскивает пропавшего джедая Эзру Бриджера. Асока впервые появилась в мультфильме "Звездные войны: Войны клонов". Она также была одним из центральных героев анимационных сериалов "Войны клонов" и "Повстанцы". Главную героиню сыграла Розарио Доусон, впервые исполнившая роль джедая в "Мандалорке".
Трейлер полон отсылок к мультфильму. В видео задержались на анимационном кадре, появившемся в финале сериала еще в 2018 году. Древних поклонников "Звездных войн" в трейлере удивит первое появление в реальном времени гросс-адмирала Трауна, которого сыграл Ларс Миккельсен.
Премьера сериала "Звездные войны: Асока" запланирована на 23 августа 2023 года. Создателями сериала выступили Дэйв Филони и Джон Фавро.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное