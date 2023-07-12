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Disney показал трейлер нового сериала "Звездные войны: Асока"

12 июля, 2023 среда
11:26
Культура

На канале Disney+ вышел новый трейлер сериала "Звездные войны: Асока". Он насыщен экшеном и полон отсылок к известному мультфильму

Трейлер выложили на YouTube-канале Star Wars.

"Асока" расскажет о джедае, по имени Асока Тано, которая охотится за гранд-адмиралом Галактической Империи Трауном и разыскивает пропавшего джедая Эзру Бриджера. Асока впервые появилась в мультфильме "Звездные войны: Войны клонов". Она также была одним из центральных героев анимационных сериалов "Войны клонов" и "Повстанцы". Главную героиню сыграла Розарио Доусон, впервые исполнившая роль джедая в "Мандалорке".

Трейлер полон отсылок к мультфильму. В видео задержались на анимационном кадре, появившемся в финале сериала еще в 2018 году. Древних поклонников "Звездных войн" в трейлере удивит первое появление в реальном времени гросс-адмирала Трауна, которого сыграл Ларс Миккельсен.

Премьера сериала "Звездные войны: Асока" запланирована на 23 августа 2023 года. Создателями сериала выступили Дэйв Филони и Джон Фавро.

  • Также 10 июля вышел трейлер исторического фильма Ридли Скотта "Наполеон" – роль французского полководца сыграет Хоакин Феникс. Сама картина выйдет в прокат 22 ноября.
Мир
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