Дисквалифицирован за допинг: Украинский гимнаст Верняев поздравил россиян на победой в Олимпиаде-2020
Украинский гимнаст Олег Верняев поздравил сборную российского олимпийского комитета с победой в командных соревнованиях Олимпийских игр в Токио
Олег Верняев одним из первых оставил комментарий под постом российского гимнаста Давида Белявского в Instagram .
Олимпийский чемпион Рио-2016 написал "Поздравляю" и опубликовал смайлики с пламенем и триумфально поднятыми вверх руками.
Сборная Украины заняла в командных соревнованиях в Токио седьмое место. Сам Верняев на Олимпиаду-2020 не попал из четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.
Сборную России за систематических нарушений антидопинговых правил не допустили к участию в Олимпийских играх. В Японии выступает команда олимпийского комитета страны, а флаг и гимн РФ запрещены.
- 13 июля стало известно, что Украинская гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещенных препаратов.
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