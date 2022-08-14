Дискуссия о визовых ограничениях в ЕС для россиян должна привести к соответствующим решениям, - Зеленский

Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.

По словам Зеленского, Украина работает над новыми санкциями против России и над тем, чтобы граждане государства-террориста почувствовали свою часть ответственности за происходящее.

"Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, новые политики. В конце концов, это должно привести к соответствующим решениям", - сказал он.

Президент сказал, что молчание граждан РФ приравнивается к соучастию.

"Отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за границей, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны", - сказал Зеленский.

11 августа Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС приостановить действие виз для россиян и белорусов.

В тот же день Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ.

13 августа премьер-министр Латвии заявил, что решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России необходимо принять на уровне Европейского Союза.

14 августа советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отмена цивилизованным миром виз для граждан РФ может стать первым шагом к бунту в России.

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