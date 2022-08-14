Дискуссия о визовых ограничениях в ЕС для россиян должна привести к соответствующим решениям, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сказал, что в Европе ежедневно расширяется дискуссия по поводу визовых ограничений для владельцев паспортов РФ и она "должна привести к соответствующим решениям"
Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.
По словам Зеленского, Украина работает над новыми санкциями против России и над тем, чтобы граждане государства-террориста почувствовали свою часть ответственности за происходящее.
"Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, новые политики. В конце концов, это должно привести к соответствующим решениям", - сказал он.
Президент сказал, что молчание граждан РФ приравнивается к соучастию.
"Отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за границей, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны", - сказал Зеленский.
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