Дискуссия о "Родине-матери" заставляет переоценить советскую литературу
В литературе нельзя снять серп и молот и повесить на его место трезубец
А знаете, что мне напомнила дискуссия о Родине-Матери? Разговоры о том, стоит ли знать, изучать и уважать гениев украинской литературы, которые жили и работали за советов.
Это тема совсем не нова и она действительно серьезная.
Но проблема литературы состоит в том, что в текстах этих авторов невозможно ничего изменить. Условно говоря, в литературе нельзя снять серп и молот и повесить на его место трезубец.
Невозможно взять и переписать, например, вторую часть в целом, на мой взгляд, гениальной поэмы Николая Бажана "Число", которую начинал писать еще свободный человек, а заканчивал уже раб коммунизма и сталинской системы, понимая, что нужно писать именно так.
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Невозможно взять и признать, что все, что этот раб системы написал впоследствии, плохое и коммуняцкое. Потому что это не так. Ибо был и "Полет сквозь бурю", и "Бабий Яр", и хорошая лирика периода так называемого "третьего цветения", и куча переводов.
Поэтому в литературе нужен, по-моему, взвешенный подход, где ничего нельзя отменять и изменять, но можно подчеркивать то хорошее, что сделал тот или иной автор. А вот в монументальном искусстве я не разбираюсь.
Об авторе. Андрей Бондар, писатель.
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