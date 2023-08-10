А знаете, что мне напомнила дискуссия о Родине-Матери? Разговоры о том, стоит ли знать, изучать и уважать гениев украинской литературы, которые жили и работали за советов.

Это тема совсем не нова и она действительно серьезная.

Но проблема литературы состоит в том, что в текстах этих авторов невозможно ничего изменить. Условно говоря, в литературе нельзя снять серп и молот и повесить на его место трезубец.

Невозможно взять и переписать, например, вторую часть в целом, на мой взгляд, гениальной поэмы Николая Бажана "Число", которую начинал писать еще свободный человек, а заканчивал уже раб коммунизма и сталинской системы, понимая, что нужно писать именно так.

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Невозможно взять и признать, что все, что этот раб системы написал впоследствии, плохое и коммуняцкое. Потому что это не так. Ибо был и "Полет сквозь бурю", и "Бабий Яр", и хорошая лирика периода так называемого "третьего цветения", и куча переводов.

Поэтому в литературе нужен, по-моему, взвешенный подход, где ничего нельзя отменять и изменять, но можно подчеркивать то хорошее, что сделал тот или иной автор. А вот в монументальном искусстве я не разбираюсь.

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Об авторе. Андрей Бондар, писатель.

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