Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Если в целом говорить о практическом ходе дискуссии о передаче нам боевых самолетов, то надо понимать, если с нашей стороны считается необходимость предоставления какого-то универсального самолета, который сможет выполнять одновременно несколько задач, то, похоже, наши союзники видят картину диаметрально противоположную. Они считают, что нам лучше дать несколько типов специализированных самолетов, каждый из которых будет выполнять свою задачу. Например, словацкие МиГ-29 СМ будут выполнять задачу именно противовоздушной обороны, Mirage 2000 и дискутируемые ударные самолеты Tornado усилят наши ударные возможности", - прокомментировал военный эксперт .

Иван Киричевский отметил, когда западные союзники говорят, что нужно подождать несколько месяцев, чтобы перейти к процессу передачи самолетов, они подразумевают, что необходимо подготовить процесс, прежде чем мы сможем увидеть западные самолеты уже с опознавательными знаками ВВС Украины.

"На самом деле дискуссия по передаче Украине боевых самолетов западного производства продвигается быстрее, чем мы представляем. Конечно, есть чувствительные моменты, из-за которых западные союзники предпочитают это обсуждать за закрытыми дверями. Если говорить о Словакии, то они по сути нам отдадут российское, а не советское оружие, и поэтому хотят компенсаторы не только финансовые, но и в плане безопасности.Что касается других стран, то все самолеты расписаны либо по миссиям НАТО, либо по защите собственного воздушного пространства, то им нужно успеть сравнить определенный оборонный баланс. То есть есть много нюансов, из-за которых никто не спешит говорить заранее, однако, доходят и практические сигналы, например, о реалистичности перспективы передачи самолетов говорит то, что наши летчики смогут применять управляемые авиабомбы JDAM, которые нам дают США. что похоже на войну у нас не было таких специалистов, чтобы могли работать с таким вооружением. Соответственно, можем сделать вывод, что процесс обучения наших летчиков для освоения западных самолетов уже могло начаться. Даже на таком узком примере, как освоение бомб JDAM", - заметил Киричевский .