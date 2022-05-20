Дискуссия о необходимости средств ПВО для Украины уже продолжается и в американских медиа, теперь США хорошо понимают, что это оружие необходимо, — Згурец
Военный эксперт Defence Express Сергей Згурец убежден, необходимость поставки средств противовоздушной обороны в Украину нашла огласку не только в американском парламенте, но и в обществе. В частности, после принятия решения о поставках помощи Украине, в американской прессе речь шла о мощном оружии, которое впоследствии может быть доставлено в Украину
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В американской прессе через несколько часов после принятия этого решения упоминались и комплексы противовоздушной обороны Patriot, и дальнобойные системы поражения HIMARS, которые могут быть получены Украиной. Поэтому фактически эта дискуссия дошла до американских журналистов. Все понимают, что комплексы ПВО и дальнобойные средства впечатления нам необходимы", - подчеркнул Згурец.
Военный эксперт добавил, что средства ПВО сейчас в основном использованы в Украине, поскольку враг наносит основные удары именно с авиации и крылатыми ракетами.
"Российская авиация остается весомым компонентом влияния на наши войска, включая артиллерию, однако использование наших мощных ПВО главным образом ориентировано на прикрытие украинских городов-миллионников и борьбу с крылатыми ракетами. Думаю, для авиации мы будем использовать другие средства, которые в частности поставляются в формате помощи для Украины, или за счет восстановления тех образцов, которые сегодня уже есть на вооружении. Кстати, процесс восстановления продолжается достаточно активно", – сказал он.
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