Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"В американской прессе через несколько часов после принятия этого решения упоминались и комплексы противовоздушной обороны Patriot, и дальнобойные системы поражения HIMARS, которые могут быть получены Украиной. Поэтому фактически эта дискуссия дошла до американских журналистов. Все понимают, что комплексы ПВО и дальнобойные средства впечатления нам необходимы", - подчеркнул Згурец.



Военный эксперт добавил, что средства ПВО сейчас в основном использованы в Украине, поскольку враг наносит основные удары именно с авиации и крылатыми ракетами.



"Российская авиация остается весомым компонентом влияния на наши войска, включая артиллерию, однако использование наших мощных ПВО главным образом ориентировано на прикрытие украинских городов-миллионников и борьбу с крылатыми ракетами. Думаю, для авиации мы будем использовать другие средства, которые в частности поставляются в формате помощи для Украины, или за счет восстановления тех образцов, которые сегодня уже есть на вооружении. Кстати, процесс восстановления продолжается достаточно активно", – сказал он.

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