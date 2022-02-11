Дискуссия Киевского форума по безопасности "Как быть с Минскими договоренностями". ПРЯМОЙ ЭФИР
Сегодня Киевский форум по безопасности проводит дискуссию "Как быть с Минскими договоренностями"? Угроза России: оценки, прогнозы, наши действия с участием известных политических и общественных деятелей и ведущих национальных экспертов
В центре внимания дискуссии - оценка ситуации безопасности вокруг Украины, анализ международных дипломатических усилий по сдерживанию новой волны агрессии России, а также рассмотрение путей мирного урегулирования, отвечающих национальным интересам нашего государства и делу восстановления его территориальной целостности.
В дискуссии участвуют:
- Арсений Яценюк;
- Ольга Айвазовская;
- Ирина Геращенко;
- Сергей Рахманин;
- Павел Климкин;
– Даниил Лубкивский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.87
Покупка 27.87Продажа 28.15
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.15
- Актуальное
- Важное