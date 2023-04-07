Дискуссии по статусу Крыма можно будет вести только после военной деоккупации полуострова, - эксперт по безопасности Варченко
Эксперт по безопасности Иван Варченко убежден, что вопрос статуса Крыма следует обсуждать только после деоккупации полуострова
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо"
"Мы и наши партнеры считаем, что справедливым окончанием войны должно быть возвращение на правовые стандарты, которые были выработаны мировым сообществом. В частности, что касается неприкосновенности государственных границ суверенных стран. Поэтому, если мы будем идти на какие-то компромиссы, то они закончатся большими потерями для нашей государственности", - объяснил Варченко.
Эксперт подчеркнул, что статус Крыма может обсуждаться только в Украине
"Сегодня никаких компромиссов по Крыму не может быть. Крым - это Украина. Только после того, как россияне уйдут из Крыма и будет понимание того, что мы уничтожили российскую имперскую угрозу, можно вести дискуссии о статусе Крыма. И хочу подчеркнуть, что такие дискуссии возможны только в Украине, поскольку это неотделимая часть нашей страны", - добавил он.
- 6 апреля один из советников Зеленского Андрей Сибига заявил , что Украина готова обсудить будущее Крыма с Россией, если ВСУ достигнут границы временно оккупированного полуострова.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает дипломатический путь деоккупации Крыма лучше военного, потому что он позволит избежать многочисленных жертв.
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