Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо"

"Мы и наши партнеры считаем, что справедливым окончанием войны должно быть возвращение на правовые стандарты, которые были выработаны мировым сообществом. В частности, что касается неприкосновенности государственных границ суверенных стран. Поэтому, если мы будем идти на какие-то компромиссы, то они закончатся большими потерями для нашей государственности", - объяснил Варченко.

Эксперт подчеркнул, что статус Крыма может обсуждаться только в Украине

"Сегодня никаких компромиссов по Крыму не может быть. Крым - это Украина. Только после того, как россияне уйдут из Крыма и будет понимание того, что мы уничтожили российскую имперскую угрозу, можно вести дискуссии о статусе Крыма. И хочу подчеркнуть, что такие дискуссии возможны только в Украине, поскольку это неотделимая часть нашей страны", - добавил он.