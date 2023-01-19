Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.

Как отметили в Офисе президента, Зеленский приветствовал размещение инспекторов МАГАТЭ на украинских АЭС и выразил надежду, что подобные миссии предотвратят дальнейшие обстрелы АЭС со стороны РФ.

"Знаю, что наши команды работают над усилением безопасности ядерной инфраструктуры. Спасибо за положительное решение по размещению инспекторов на наших атомных электростанциях. Это очень важно", – сказал он.

Также во время встречи обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции, которая находится под временной российской оккупацией. Президент Украины отметил необходимость присутствия инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС и подчеркнул, что украинская сторона делает все для обеспечения их безопасности.

Отдельно Владимир Зеленский отметил важность демилитаризации станции и выведение из нее всех без исключения представителей России. И акцентировал, что Украина продолжит обсуждение этого вопроса исключительно с МАГАТЭ.

Во время встречи договорено продолжить взаимодействие между Киевом и МАГАТЭ для дальнейшего усиления ядерной безопасности в Украине на фоне продолжающихся боевых действий.

Рафаэль Гросси в твиттере по итогам встречи отметил, что подтвердил Зеленскому создание миссий поддержки и помощи на всех украинских АЭС.

"Мы также продолжили наши дискуссии по созданию зоны защиты и безопасности на ЗАЭС. Работа продолжается. Зона необходима для предотвращения ядерной аварии", – написал он.

Ранее в Госатомрегулировании сообщили о договоренности по развертыванию мониторинговых миссий МАГАТЭ на всех украинских АЭС .

16 января сообщили , что представители МАГАТЭ прибыли на Южноукраинскую АЭС. 17 января постоянную миссию агентства разместили на Ровенской АЭС. 18 января миссия МАГАТЭ прибыла на Чернобыльскую АЭС

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