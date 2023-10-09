Дискуссии по сельскому хозяйству будут самыми трудными в переговорах о вступлении Украины в ЕС, - Кулеба

Об этом он сказал в интервью Forbes.

"Дискуссии по сельскому хозяйству будут самыми тяжелыми при переговорах о вступлении Украины в ЕС. Агрополитика Европейского Союза вызывает и сейчас много нареканий внутри Союза", - заявил министр.

По его словам, речь идет не только о реформе процедур, но и реформе политик. Кулеба предполагает, что возможно агрополитику ЕС придется менять и под давлением внутренних факторов, и под давлением перспективы членства Украины.

"Но я не вижу никакого риска, чтобы тема сельского хозяйства стала препятствием на пути Украины к членству в ЕС. Будут найдены решения", – подчеркнул глава МИД.