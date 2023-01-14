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OPINION

Дискуссии о "высоких зарплатах военных" идиотские

Юрий Богданов
14 января, 2023 суббота
10:09
Мнение

Все о "что-то слишком много они получают" по уровню идиотизма примерно как посты и новости на тему "средства ПВО дороже российских ракет"

Дискурс о "военных, которые не на передке, не нужны такие высокие зарплаты" и "военные получают втрое больше, чем средняя зарплата по стране" - идиотский. Дискурс о "сейчас плохо с доходами, поэтому надо адаптировать расходы" (ценой военных) – идиотский. Дискурс "военные, которые в тылу и сейчас не воюют, а смотрящие ролики на ютуб должны получать меньше" - идиотский. Боже, я это реально прочел. Реально! Это все идиотизм, даже если эту дискуссию запустил "мобилизованный во львовскую Нацгвардию".

(Когда-то, наверное, надо написать, как так происходит, что люди "мобилизуются" в охрану будки на окраине Ужгорода и находятся там постоянно, но в этом конкретном случае я свечу не держал, поэтому воздержусь).

Это все о "что-то слишком много они получают", по уровню идиотизма примерно как посты и новости на тему "средства ПВО дороже российских ракет, Украина тратит на сбивание ракет гораздо больше, чем Россия на их запуск". Знаете, почему это говорит о нарушенной наглухо логике людей, пишущих это? Ибо у них неправильно определена база для анализа/сравнения. Расходы на ПВО следует сравнивать не со стоимостью ракет. А со стоимостью имущества и потенциальными экономическими убытками, которых ПВО позволило избежать. Расходы на зарплату военных нужно оценивать не в отношении "гражданских" профессий или того, что "вот мобилизованные привыкнут к нормальным зарплатам и им будет трудно вернуться в гражданскую жизнь" (А что, война уже выиграна? Уже все?).

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Оценивать уместность ЗП военных следует в отношении а) рисков; б) ограничений; в) непредвиденных расходов во время и после войны, с которыми эти люди будут иметь дело; г) непредсказуемости срока пребывания на войне (да, гражданский может завтра уволиться и искать другую работу, у военного нет такой возможности, у мобилизованного де-факто тоже нет)

Оценивать уместность ЗП военных следует в отношении а) рисков; б) ограничений; в) непредвиденных расходов во время и после войны, с которыми эти люди будут иметь дело; г) непредсказуемости срока пребывания на войне (да, гражданский может завтра уволиться и искать другую работу, у военного нет такой возможности, у мобилизованного де-факто тоже нет).

Если кто-то не знал, армия – это постоянная нагрузка на психику и физическое состояние. Это повышенные риски и априори суженные права. Это невозможность видеть семью, иметь нормальный досуг. Необходимость постоянно жить под давлением очень несовершенной бюрократической машины и (например) компенсировать рака-интенданта за свой счет. Не только на передке. Да, для многих 40-100 тыс. это деньги, которые они видят впервые в жизни. Но это не потому, что это очень много. Потому что мы очень бедная страна. А люди, до войны зарабатывавшие 2+ тыс. долларов (несбывшаяся мечта для большинства украинцев), иногда об этом наглухо не помнят.

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Военные (в том числе — мобилизованные) имеют априори получать большее материальное поощрение, чем любые гражданские специальности, только потому, что они оставляют возможность всем остальным работать и более или менее нормально жить.

Да, сейчас военные (в том числе — мобилизованные) имеют априори получать большее материальное поощрение, чем любые гражданские специальности, только потому, что они оставляют возможность всем остальным работать и более или менее нормально жить.

Я сегодня был участником двух встреч с украинским бизнесом. Ни один из участников не говорил, что ему тяжело финансировать военных. Они говорили, что им тяжело без электричества. И тяжело, потому что государственная экономическая политика искалеченная. Была, есть и в ближайшее время будет. Как их получило блокирование налоговых накладных, конченые суды. Как производителей достало, что украинское государство последние 30 лет не закупает украинское, даже когда оно лучше и дешевле (так, когда украинский производитель дискриминируется по факту того, что он украинский). И это по большей части позиций не изменилось ни в 2014, ни сейчас. А военным бизнес благодарен за то, что они живы и могут работать. Это у фантазеров-теоретиков что-то с контактами с реальностью неверно.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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