Я финнам в чем-то завидую. Конечно, по-хорошему. Они на членство в НАТО заслужили, их война 1939 стала частью ДНК нации, как и наша становится и будет в будущем. Значение вступления Финляндии, а впоследствии и Швеции в НАТО невероятно шире этой символической истории. Россия получает новую границу с НАТО, а скандинавские страны уже договорились управлять всеми боевыми самолетами, а их более 250, как единой группировкой. Балтийское море фактически становится натовским.

Более того, баланс безопасности в Арктике уже для России почти невозможен — я уверен, что Путин пытается убедить Си помочь его снова отстроить — сама Россия на это уже не способна, даже при дополнительных человеческих и военных ресурсах.

Меня очень беспокоит дискуссия, которая набирает силу на Западе, что Украина должна занять место Финляндии. Конечно, не буквально, а в смысле "финляндизации" - то есть типа "движение в ЕС — да, а движение в НАТО — пусть подождет "лучших" времен". Ведь решение о продвижении в НАТО будет означать "прямой военный конфликт с Кремлем, а это красная линия"

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Но вместе с "белой" завистью к финнам меня очень беспокоит дискуссия, которая вступает в силу на Западе, что Украина должна занять место Финляндии. Конечно, не буквально, а в смысле "финляндизации" - то есть типа "движение в ЕС — да, а движение в НАТО — пусть подождет "лучших" времен". Ведь решение о продвижении в НАТО будет означать "прямой военный конфликт с Кремлем, а это красная линия".

Выставлять красные линии перед Кремлем – это всегда слабость, которую он почти на животном уровне чувствует. Но значительная часть Запада хочет победить РФ через стратегию "тысячи порезов" и такая логика для некоторых на Западе этой стратегии подходит. Как и, к сожалению, аргумент о силе наших вооруженных сил, поскольку появляется стратегический и тактический соблазн использовать их и Украину в целом для сдерживания российского режима. Поэтому независимо от временных рамок членства в НАТО нам на период до вступления необходимы гарантии, которые Финляндия и Швеция получили от ядерных государств НАТО при вступлении. Только такая конструкция безопасности будет безопасно стабильной, никакая другая. Путь Финляндии нужно повторить, но без "финляндизации".

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины

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