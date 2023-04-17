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OPINION

Дискуссии о том, что Украина может заменить для Европы Финляндию, опасны

17 апреля, 2023 понедельник
14:09
Мнение

Выставлять красные линии по отношению к Кремлю — это всегда слабость, которую он почти на животном уровне чувствует

Я финнам в чем-то завидую. Конечно, по-хорошему. Они на членство в НАТО заслужили, их война 1939 стала частью ДНК нации, как и наша становится и будет в будущем. Значение вступления Финляндии, а впоследствии и Швеции в НАТО невероятно шире этой символической истории. Россия получает новую границу с НАТО, а скандинавские страны уже договорились управлять всеми боевыми самолетами, а их более 250, как единой группировкой. Балтийское море фактически становится натовским.

Более того, баланс безопасности в Арктике уже для России почти невозможен — я уверен, что Путин пытается убедить Си помочь его снова отстроить — сама Россия на это уже не способна, даже при дополнительных человеческих и военных ресурсах.

Меня очень беспокоит дискуссия, которая набирает силу на Западе, что Украина должна занять место Финляндии. Конечно, не буквально, а в смысле "финляндизации" - то есть типа "движение в ЕС — да, а движение в НАТО — пусть подождет "лучших" времен". Ведь решение о продвижении в НАТО будет означать "прямой военный конфликт с Кремлем, а это красная линия"

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Но вместе с "белой" завистью к финнам меня очень беспокоит дискуссия, которая вступает в силу на Западе, что Украина должна занять место Финляндии. Конечно, не буквально, а в смысле "финляндизации" - то есть типа "движение в ЕС — да, а движение в НАТО — пусть подождет "лучших" времен". Ведь решение о продвижении в НАТО будет означать "прямой военный конфликт с Кремлем, а это красная линия".

Выставлять красные линии перед Кремлем – это всегда слабость, которую он почти на животном уровне чувствует. Но значительная часть Запада хочет победить РФ через стратегию "тысячи порезов" и такая логика для некоторых на Западе этой стратегии подходит. Как и, к сожалению, аргумент о силе наших вооруженных сил, поскольку появляется стратегический и тактический соблазн использовать их и Украину в целом для сдерживания российского режима. Поэтому независимо от временных рамок членства в НАТО нам на период до вступления необходимы гарантии, которые Финляндия и Швеция получили от ядерных государств НАТО при вступлении. Только такая конструкция безопасности будет безопасно стабильной, никакая другая. Путь Финляндии нужно повторить, но без "финляндизации".

Источник

Об авторе. Павел Климкин, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины

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