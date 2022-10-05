"Дискриминирует россиян": Собчак возмутилась, что ее не пустили в бар в Грузии
Владелец бара в Тбилиси объяснил Ксении Собчак, почему россияне перед входом в его заведение должны заполнить анкету и указать, что осуждают агрессивную политику Путина
Видео спора Ксения Собчак показала в рамках своей программы, вышедшей на ее YouTube-канале.
Российская телеведущая Ксения Собчак, имитирующая осуждение политики Путина, пыталась попасть в бар Dedaena Bar в Тбилиси. Заведение получило славу "наиболее русофобского", ведь чтобы попасть в него, граждане России должны заполнить "визовое анкетирование".
В анкете, которая выдается желающим попасть в бар, каждый россиянин должен согласиться с тем, что Путин - диктатор и оккупант (захватил территории Грузии, Крым), а также поставить галочку напротив пункта "Слава Украине!".
У бара Собчак пообщалась с его владельцем Дато Лапаури.
Она пыталась доказать, что такое отношение к россиянам дискриминирует их по национальному признаку.
"Как вам кажется, выделять россиян как нацию в отдельную категорию – это правильно? Можно ли людей по национальному признаку куда-то не пускать?" – спросила Собчак.
В ответ Дато Лапаури ответил, что введение виз – общепринятая норма во всем мире. Тогда Собчак уравняла ситуацию с россиянами в Грузии с евреями в Германии. Она назвала это нацизмом и спросила, почему владелец бара выделяет именно россиян.
"20% Грузии оккупировано Россией. 300 тысяч грузин стали беженцами из-за российской политики. Это каждый 10-й грузин в своей собственной стране", - подчеркнул Лапаури. Он добавил, что россияне, не знающие об этом и приезжающие в Грузию поесть хачапури, – невежды.
"Невежество – это поддержка", - добавил владелец бара.
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