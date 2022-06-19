"Дискредитуют подобными действиями президента". Мэра Чернигова Атрошенко не выпустили в Польшу, где он должен был договариваться о помощи в восстановлении города

Об этом мэр Чернигова сообщил у себя на фейсбуке, приобщив соответствующие документы.

"Сегодня я не смог попасть в польский Жешув для подписания соглашения о партнерстве. Я направлялся туда в составе делегации из четырех человек. Кроме соглашения о партнерстве у меня было запланировано выступление на сессии. Но мне не позволили пересечь границу на таможенном пропускном пункте "Краковец" . Вроде бы документы были не в порядке", - отметил Атрошенко.

В Ряшеве мэр Чернигова должен был подписать соглашение о содействии польской стороны в восстановлении возглавляемого им города после российских артиллерийских обстрелов.

При этом он отмечает, что "вопросы по документам" возникли только по отношению к нему.

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"Хотя на руках у меня был полный пакет документов, позволяющих пересекать границу в служебных целях. Как и у каждого из членов нашей делегации. Впрочем, таможенный инспектор Лилия Турко, жетон LV-1155, изъяла мои документы без объяснения причин и предложила мне поговорить с начальством", - заявил Владислав Атрошенко.

Произошедшее он связывает с "политической атакой на меня со стороны одного из сотрудников Офиса президента".

"Из-за этого мне уже пытались запретить командировки в Давос", - добавил городской голова Чернигова.

"Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, которые таким образом хотят самоутвердиться и при этом превышают свои служебные полномочия. Таким образом, они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями президента (Владимира Зеленского) - ред.), демонстрируя признаки телефонного права на границе", - заключает Атрошенко.

Сегодняшнее решение пограничников будет обжаловаться им в суде.

Справка

Владислав Атрошенко возглавляет Чернигов с 2015 года. Тогда он был выдвинут на выборы от Блока Петра Порошенко.

Недавно при аналогичных обстоятельствах пограничники отказывались выпускать с официальным визитом в Европу главу политической партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. В частности, политик не смог попасть на заседание Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе .

Как утверждал сам Порошенко и его однопартийцы, такое немотивированное решение пограничников продиктовано им из Офиса президента.

Ситуацию удалось решить только после открытого обращения Порошенко в адрес Зеленского.

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