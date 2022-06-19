English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная новости Украины "Дискредитуют подобными действиями президента". Мэра Чернигова Атрошенко не выпустили в Польшу, где он должен был договариваться о помощи в восстановлении города

"Дискредитуют подобными действиями президента". Мэра Чернигова Атрошенко не выпустили в Польшу, где он должен был договариваться о помощи в восстановлении города

19 июня, 2022 воскресенье
17:05
новости Украины Мэр Чернигова Владислав Атрошенко

В воскресенье, 19 июня 2022 года, сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому главе Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу через автомобильный пункт пропуска "Краковец"

Об этом мэр Чернигова сообщил у себя на фейсбуке, приобщив соответствующие документы.

"Сегодня я не смог попасть в польский Жешув для подписания соглашения о партнерстве. Я направлялся туда в составе делегации из четырех человек. Кроме соглашения о партнерстве у меня было запланировано выступление на сессии. Но мне не позволили пересечь границу на таможенном пропускном пункте "Краковец" . Вроде бы документы были не в порядке", - отметил Атрошенко.

В Ряшеве мэр Чернигова должен был подписать соглашение о содействии польской стороны в восстановлении возглавляемого им города после российских артиллерийских обстрелов.

При этом он отмечает, что "вопросы по документам" возникли только по отношению к нему.

Читайте также: Украина не вступит ни в НАТО, ни в ЕС, если авторитаризм будет усиливаться, - Портников

"Хотя на руках у меня был полный пакет документов, позволяющих пересекать границу в служебных целях. Как и у каждого из членов нашей делегации. Впрочем, таможенный инспектор Лилия Турко, жетон LV-1155, изъяла мои документы без объяснения причин и предложила мне поговорить с начальством", - заявил Владислав Атрошенко.

Произошедшее он связывает с "политической атакой на меня со стороны одного из сотрудников Офиса президента".

"Из-за этого мне уже пытались запретить командировки в Давос", - добавил городской голова Чернигова.

"Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, которые таким образом хотят самоутвердиться и при этом превышают свои служебные полномочия. Таким образом, они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями президента (Владимира Зеленского) - ред.), демонстрируя признаки телефонного права на границе", - заключает Атрошенко.

Сегодняшнее решение пограничников будет обжаловаться им в суде.

Справка

Владислав Атрошенко возглавляет Чернигов с 2015 года. Тогда он был выдвинут на выборы от Блока Петра Порошенко.

  • Недавно при аналогичных обстоятельствах пограничники отказывались выпускать с официальным визитом в Европу главу политической партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. В частности, политик не смог попасть на заседание Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе .
  • Как утверждал сам Порошенко и его однопартийцы, такое немотивированное решение пограничников продиктовано им из Офиса президента.
  • Ситуацию удалось решить только после открытого обращения Порошенко в адрес Зеленского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Польша
Чернигов
Офис президента Украины
новости Чернигова
Читайте также:
Сирія
18 июня, 2022 суббота
В Сирии выросла угроза прямого конфликта американских и российских военных, - WSJ
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
18 июня, 2022 суббота
Токаев отказался от российского ордена, - СМИ
ssu.gov.ua
18 июня, 2022 суббота
Власти Херсонщины назвали имя предателя, выдавшего России карту минных полей
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.36
  • EUR
    Покупка 35.94
    Продажа 37.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
19 июня
18:15
Эксклюзив
Глен Грант
Война продлится от полугода до года, – британский военный эксперт Глен Грант
18:02
В Киеве возобновят автомобильное движение между мостами Метро и Патона
17:59
Эксклюзив
Токаев с Путиным
Казахстан является одной из целей Путина, - полковник Костенко
17:59
На фото проводники и лидер группы Калуш
Из-за схождения вагонов в Черкасской области изменен маршрут нескольких поездов
17:54
Визы для посещения Украины россияне будут получать через третью страну
17:32
За рубежом сейчас 15% украинских школьников
17:28
Олаф Шольц
Шольц призвал модернизировать ЕС, чтобы облегчить принятие новых членов
17:27
Эксклюзив
На Западе боятся, что перенесение войны на территорию России будет стимулировать россиян к общей мобилизации, - Виктор Чумак
17:21
Рада освободила военнослужащих от уплаты военного сбора
17:09
Все новостройки будут иметь надежные бомбоубежища. Закон принят за основу
16:56
Болгария начала получать газ из Азербайджана взамен российскому, - СМИ
16:51
Россияне создали в Мелитополе псевдоуниверситет и приказывают "переоформляться" в нем местным студентам
16:42
На фото Маси Наем
Маси Найем опубликовал первое фото после ранения и операции
16:39
Петр Порошенко
Порошенко призывает власти создать общий орган для реализации "дорожной карты" членства Украины в Евросоюзе
16:38
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий: Культура не может быть вне политики
16:28
Мы добились отмены военного сбора для бойцов на передовой – Арьев
16:25
3:0 в пользу Украины!
16:19
На фото карта Монобанка
Украинский банк разыгрывает карты с пожеланием для российского корабля за донат для ВСУ
16:07
Эксклюзив
Глен Грант
Украине нужно воевать маневрено, ведь у России много пушечного мяса, - военный эксперт Глен Грант
16:05
Отныне украинский паспорт можно получить за границей
16:00
РФ распространяет фейк, что для вступления в ЕС от Украины требуют не прославлять Бандеру
15:55
Британскому боксеру Фьюри запретили въезд в США
15:51
За предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС проголосовали 315 народных депутатов
15:47
Эксклюзив
Россиян нужно убеждать, что им нужны их люди и тела погибших, - Максим Жорин
15:42
Эксклюзив
Виталий Портников
Это не та война, которая закончится переговорами - Портников
15:35
Енс Столтенберг
НАТО объявит Россию угрозой миру и безопасности, - Столтенберг
15:28
Бриджит Бринк
Посол США ответила на обвинения в промедлении с военной помощью Украине
15:21
Binance
Криптовалютная биржа Binance выделила $1,2 млн в помощь украинским мигрантам
15:13
Дмитрий Медведев
"Медведев сегодня – клоун", - глава Мюнхенской конференции об угрозах экс-президента РФ
15:11
Обновлено
Командир Легиона Свободы Олег Куцин
Погиб командир "Карпатской Сечи" Олег Куцин
15:09
В Киевской области ночью будут проводить рейды для контроля безопасности
15:00
Украина вышла из нескольких международных соглашений с СНГ и Россией
14:44
ВСУ продвинулись еще на 10 км в сторону Мелитополя, - городской голова Федоров
14:43
В районе Северодонецка нацгвардейцы уничтожили российскую БМП
14:34
Эксклюзив
Россия заинтересована в переговорах, чтобы иметь время подготовить резервы, – журналист Гармаш
14:25
На Запорожье россияне обстреляли Гуляйполье: повреждены дома, магазин и гаражи
14:24
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ быстрее уничтожают российскую армию, чем армия России нашу, - генерал-майор запаса Чумак
14:20
Майк Тайсон
Легендарный боксер Майк Тайсон поддержал Украину
14:19
Рада запретила музыку и книги из России
14:18
Эксклюзив
На фото украинский защитник и военное вооружение
Наши потери тяжелы, но нам пока есть чем их закрывать, – военный эксперт Киричевский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV