Дискотеки и бары до 23:00, контроль на вокзалах: Кличко рассказал об условиях чрезвычайного положения в Киеве

Об этом он сказал на брифинге, передаёт Еспрессо.TV.



Кличко отметил, что комендантский час в столице не устанавливается.



"Передвигаясь по городу, каждому из вас нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры. Усилят охрану и ограничат доступ к помещениям всех органов власти, расположенных в городе. Работа дискотек, клубов и заведений

общепита разрешается с 7 утра до 23 часов", - сказал городской голова.



По его словам, на всех основных въездах в город будут работать КПП.



"Будет усилена кибербезопасность официальных сайтов и интернет-ресурсов органов городской власти и стратегических учреждений и организаций. Особый контроль за пассажирами будут введен на вокзалах и в аэропорту "Киев". Патрулировать улицы, общественные места и транспорт правоохранителям будет помогать муниципальная охрана. Особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений - школ и детсадов", - добавил Кличко.



Он также обратился к киевлянам.



"Ведем себя спокойно, город живет и работает. В нынешней ситуации, в условиях угрозы мы должны быть бдительными и сплоченными. Соблюдать законность и порядок. Мы должны подготовиться, чтобы в любой момент защищать свои дома, семьи, город и страну все вместе" , - подытожил мэр.

Верховная Рада приняла закон об утверждении указа президента о введении чрезвычайного положения во всех регионах Украины, кроме Луганской и Донецкой областей. Его должен подписать президент, режим начинает действовать с 24 февраля в 00:00.