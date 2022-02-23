Дискотеки и бары до 23:00, контроль на вокзалах: Кличко рассказал об условиях чрезвычайного положения в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить город в условиях чрезвычайного положения
Об этом он сказал на брифинге, передаёт Еспрессо.TV.
Кличко отметил, что комендантский час в столице не устанавливается.
"Передвигаясь по городу, каждому из вас нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры. Усилят охрану и ограничат доступ к помещениям всех органов власти, расположенных в городе. Работа дискотек, клубов и заведений
общепита разрешается с 7 утра до 23 часов", - сказал городской голова.
По его словам, на всех основных въездах в город будут работать КПП.
"Будет усилена кибербезопасность официальных сайтов и интернет-ресурсов органов городской власти и стратегических учреждений и организаций. Особый контроль за пассажирами будут введен на вокзалах и в аэропорту "Киев". Патрулировать улицы, общественные места и транспорт правоохранителям будет помогать муниципальная охрана. Особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений - школ и детсадов", - добавил Кличко.
Он также обратился к киевлянам.
"Ведем себя спокойно, город живет и работает. В нынешней ситуации, в условиях угрозы мы должны быть бдительными и сплоченными. Соблюдать законность и порядок. Мы должны подготовиться, чтобы в любой момент защищать свои дома, семьи, город и страну все вместе" , - подытожил мэр.
- Верховная Рада приняла закон об утверждении указа президента о введении чрезвычайного положения во всех регионах Украины, кроме Луганской и Донецкой областей. Его должен подписать президент, режим начинает действовать с 24 февраля в 00:00.
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