Тема программы: "Дисиденты: непрочитанные тексты и неуслышанные голоса".

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

Что означало украинское диссидентское движение в СССР?

Как украинская национальная идея в 60-70-х годах стала правозащитной?

50 лет Арестованной коляде. За что "выкашивали интеллигенцию" и наказывали основателей Украинского Хельсинкского союза?

Как сегодня живется диссидентам советских времен?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.

Дарья Гирна – украинская журналистка, телеведущая, автор документальных фильмов, директор Центра исследований освободительного движения (ЦДВР).

Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).