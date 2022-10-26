"Дисиденты: непрочитанные тексты и неуслышанные голоса". Дария Гирна в онлайн-проекте "Имена собственные"
26 октября в 19:00 состоится девятнадцатый эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Имена собственные", гостьей которого станет Дарья Гирна, журналистка, телеведущая, Директор Центра исследований освободительного движения (ЦИОД)
Тема программы: "Дисиденты: непрочитанные тексты и неуслышанные голоса".
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
- Что означало украинское диссидентское движение в СССР?
- Как украинская национальная идея в 60-70-х годах стала правозащитной?
- 50 лет Арестованной коляде. За что "выкашивали интеллигенцию" и наказывали основателей Украинского Хельсинкского союза?
- Как сегодня живется диссидентам советских времен?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.
Дарья Гирна – украинская журналистка, телеведущая, автор документальных фильмов, директор Центра исследований освободительного движения (ЦДВР).
Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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