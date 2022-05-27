Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора.

Российский олигарх и бизнесмены, благодаря кипрской компании и частному банку, еще до полномасштабной войны пытались вывести активы из банковской системы в Украине.

Директором фиктивного предприятия, с помощью которого выводились средства, стал украинец, чтоб использовать его имя. Во время военного положения со счетов преступных банков на оффшоры подконтрольных российскому олигарху компаний из Украины планировали вывести 169 млн грн.

На средства, которые находились на счетах кипрской компании в банке Украины, наложен арест.

"Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски и сообщили о подозрении руководителю фиктивного частного предприятия за незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к счетам, подделке регистрационных и других официальных документов (ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч .2 ст.205-1, ч. 3 ст.358 УК Украины).

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