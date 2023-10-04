Директору департамента КМДА объявили подозрение в растрате почти 250 тыс. грн на системе оповещения

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По материалам следствия, в июне 2022 года чиновник заключил договор с частным обществом, которое должно было провести капитальный ремонт для модернизации территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения в Деснянском районе Киева. Ее используют для быстрого оповещения граждан в случае чрезвычайных ситуаций, опасностей или кризисных ситуаций, которые могут возникнуть на территории города, в том числе воздушных тревог.

Для работ по модернизации было выделено около 10 млн гривен бюджетных средств.

"В дальнейшем директор Департамента, действуя в интересах должностных лиц подрядной организации, подписал акты приемки выполненных работ, в которые были внесены сведения с завышенными ценами на использованные материалы и оборудование. Незаконные действия директора Департамента привели к излишнему перечислению бюджетных средств на сумму почти четверть миллиона гривен, что подтверждается выводом экспертизы", - говорится в сообщении.

Поэтому директору Департамента муниципальной безопасности КМДА сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

В настоящее время продолжаются экспертизы по другим материалам и оборудованию, которые устанавливались при капитальном ремонте систем оповещения.

"Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации. В настоящее время директор упомянутого Департамента отстранен от должности в рамках другого уголовного производства, начатого по факту гибели людей из-за закрытого укрытия", - добавили в прокуратуре.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.