Директору департамента КГГА объявили подозрение в растрате бюджетных средств
Директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА получил подозрение в растрате бюджетных средств, направленных на строительство водопровода и тротуаров
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
По данным прокуроров, чиновники Департамента обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на строительство водопровода для подключения жилых домов, расположенных по улице Оросительной, а также детско-юношеской спортивной школы "АТЛЕТ". Подрядчик также должен был выполнить работы по восстановлению тротуаров и автодороги на этой же улице после подключения водопровода.
"Подозреваемый, понимая, что работы по восстановлению тротуаров и автодороги не выполнены в полном объеме, подписал официальные документы, которые явились основанием для перечисления обществу бюджетных средств", - говорится в сообщении.
По заключению экспертизы стоимость невыполненных работ составляет около 1 миллиона гривен.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА в растрате бюджетных средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.
На сайте КГГА указано, что должность директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА занимает Дмитрий Науменко.
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- Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на назначение судом домашнего ареста директору департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Он заявил о "шквальной кампании по дискредитации" столичных властей и его лично.
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