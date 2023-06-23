Директору департамента КГГА объявили подозрение в растрате бюджетных средств

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным прокуроров, чиновники Департамента обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на строительство водопровода для подключения жилых домов, расположенных по улице Оросительной, а также детско-юношеской спортивной школы "АТЛЕТ". Подрядчик также должен был выполнить работы по восстановлению тротуаров и автодороги на этой же улице после подключения водопровода.

"Подозреваемый, понимая, что работы по восстановлению тротуаров и автодороги не выполнены в полном объеме, подписал официальные документы, которые явились основанием для перечисления обществу бюджетных средств", - говорится в сообщении.

По заключению экспертизы стоимость невыполненных работ составляет около 1 миллиона гривен.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА в растрате бюджетных средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

На сайте КГГА указано, что должность директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА занимает Дмитрий Науменко.