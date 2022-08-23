Директора школ Вроцлава ищут учителей из Украины
Руководители учебных заведений просят отозваться украинцев, которые могли бы работать учителями или ассистентами учителей
Об этом сообщает Wroclife.
Вроцлав и ЮНИСЕФ начали кампанию по налаживанию контакта между потенциальными работниками Украины и директорами учебных заведений. Украинцев, имеющих педагогическое образование и желающих работать в учебных заведениях, просят заполнить анкеты, чтобы их данные добавили в специальную базу.
"В результате российской агрессии во Вроцлав приехали десятки тысяч украинцев, среди которых дети, начавшие или только начинающие обучение во вроцлавских школах. Ситуация сложная и является вызовом как для учеников, так и для школ. Отсюда и потребность в украинских педагогах. Наши усилия направлены не только на создание рабочих мест для учителей из Украины, но и на содействие интеграции школьников, оказывающихся в новой для них среде”, – сообщил Марцин Медзински из департамента образования мэрии Вроцлава.
В частности, в начальной школе обучалось 4 070 учеников из Украины, в средней – 600 и еще 1 360 посещали детсады.
- Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что после 24 февраля в Польше легализовалось уже 1,5 млн украинцев.
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