Директора предприятия в Ровенской области подозревают в незаконной добыче гранитов более чем 320 тыс. куб. м

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении директору одного из хозяйственных обществ по факту нарушения правил охраны и использования недр.



По данным следствия, Государственная служба геологии и недр предоставила компании специальные разрешения на добычу гранитов, амфиболитов, гранодиорита и диабаза с месторождения "Селищанское-1", а также добычи гранитов, габбро и габбро-диорита с месторождения "Селищанское-2" Сарненского района Ровенской области. Эти разрешения были остановлены в ноябре 2017 года.



Однако, по информации правоохранителей, чиновник вовремя не прекратил добычу полезных ископаемых общегосударственного значения.



В частности, в декабре 2018 года в месторождении "Селищанское-1" незаконно было добыто 2,8 тыс. Куб.м гранита, гранодиорита, амфиболиты и диабаза, пригодных для производства строительного щебня, дорожного бетона, нижнего слоя покрытий автодорог.

Также в результате 18 взрывов проведенных с 2017 по 2019 годы в Селищанском-2 месторождении незаконно добыто 321 тыс м куб гранита, габбро, габбро-диоритов, пригодных для производства щебня и камня бутового.