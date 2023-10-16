Директора Одесского управления НАБУ отстранили от работы. Подробности

Об этом информирует пресс-служба НАБУ .

Согласно официальным данным НАБУ, Деулин посетил университет "Одесская юридическая академия" и получил награду от его президента Сергея Кивалова.

"По факту участия директора Одесского территориального управления Национального бюро Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия", и получения им награды от ректора этого вуза начата служебная проверка", - говорится в заявлении.

Деулин не будет выполнять должностные обязанности пока продолжается проверка. По ее окончании будут оглашены результаты.

Справочно. Владимир Деулин - директор Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины с 2017 года.

Что предшествовало

В октябре 2023 года Деулин принимал участие в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (НУОЮА), где получил награду от президента этого вуза - экс-регионала и пророссийского политика Сергея Кивалова, фигурирующего в уголовных делах о подкупе судей, которые ведет НАБУ.