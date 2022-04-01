Директора ФК "Шахтер" покинули Украину, - журналист Болотников

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин и директор по футболу клуба Дарио Срна покинули Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Болотников.

Как говорится в публикации, Министерство молодежи и спорта Украины совместно с киевским "Динамо" создало опасный прецедент, давший футболистам право выезжать из охваченной войной Украины.

"Теперь мы знаем: футболисты у нас особые граждане, которым позволено гораздо больше, чем всем остальным. А футболисты "Динамо" вообще особеннее особенных.

Противно, что эти люди еще и используют ВСУ для своего побега. По такой логике каждый может откупиться штукой евро для ВСУ и покинуть страну. Благо, Суркис хотя бы опроверг намерения распродажи, но я не спешил делать выводы, всегда можно найти варианты.

Хотя не "Динамо" единственное. Послали мне такое видео, снятое 31 марта в Вене - Палкин и Срна попивают кофе в мирной Европе. Другие мои источники подтвердили, что Палкин уехал. Говорят, поехал по делам, продает легионеров, через неделю должен вернуться. Но этого никто, конечно, не может гарантировать", – написал Болотников.

Ранее он заявил, что цель международного турне киевского "Динамо" "Матч за мир" - не только сбор средств для Вооруженных Сил Украины, но и продажа украинских футболистов, поскольку трансферное окно для них открыто только до 7 апреля.

На видео, опубликованном Болотником, видно, как двое мужчин, похожих на Срну и Палкина сидят на уличной площадке кафе за столиком.