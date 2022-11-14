Об этом пишет The New York Times .

Визит Бернса в Турцию и встречу с российскими представителями подтвердили в Совете нацбезопасности США. Это первая встреча между представителями США и России после полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

В США отметили, что Бернс на встрече предостерег Россию от применения ядерного оружия в Украине. Также Бернс и Нарышкин обсуждали судьбу американцев, задержанных в РФ.

В Совете нацбезопасности США подчеркнули, что Бернс не обсуждал какие-либо вопросы урегулирования или завершения войны в Украине. Там также отметили, что украинские власти заранее предупредили о встрече Бернса с Нарышкиным.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США ранее писала, что по данным разведки российские генералы обсуждали, при каких условиях Россия могла бы применить тактическое ядерное оружие в Украине. В Кремле эту информацию опровергли.

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