Директор ЦРУ: США уверены, что Китай рассматривает отправку летальной помощи России
Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что власти КНР рассматривают возможность передачи России летального оружия, однако окончательное решение еще не было принято.
Об этом Уильям Бернс заявил в интервью CBS News , передает CNN.
"Мы уверены, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления летального оборудования", - сказал он.
По словам директора ЦРУ, окончательное решение еще не было принято, и у США нет доказательств фактической поставки оружия КНР России. Одновременно американские власти пытаются удержать Китай от принятия такого решения.
- Напомним, 27 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обезопасили Китай от поддержки РФ в войне против Украины.
- 18 февраля The Wall Street Journal сообщил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.
- А чиновники США утверждали , что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине: говорится о форме или даже бронежилете. Поэтому после этого госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И , что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений".
- Позже постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай о принятии решения о предоставлении России летальной военной помощи.
- 22 февраля спикер МИД Китая возразил , что страна будет поставлять РФ летальное оружие.
- Администрация Байдена рассматривает возможность обнародования разведданных, свидетельствующих о том, что Китай взвешивает, следует ли поставлять оружие России для поддержки войны против Украины.
- 24 февраля президент США Джо Байден заявил , что Соединенные Штаты "отреагируют", если Китай будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины.
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