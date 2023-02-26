Директор ЦРУ: США уверены, что Китай рассматривает отправку летальной помощи России

Об этом Уильям Бернс заявил в интервью CBS News , передает CNN.

"Мы уверены, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления летального оборудования", - сказал он.

По словам директора ЦРУ, окончательное решение еще не было принято, и у США нет доказательств фактической поставки оружия КНР России. Одновременно американские власти пытаются удержать Китай от принятия такого решения.