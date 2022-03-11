Директор ЦРУ считает, что у Путина нет четкой конечной цели в войне с Украиной
Президент России Владимир Путин соглашается на переговоры с Украиной по "тактическим причинам", потому что у него нет "четкой конечной цели" своего вторжения
Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в комитете Сената США.
"Учитывая послужной список Путина, учитывая тот факт, что он ненавидит действовать с позиции слабости, что он должен признавать или принимать ошибки, это, вероятно, авантюра для него", - считает Бернс.
Он добавил, что Путин превращает Россию в пропагандистский пузырь, усиливая влияние государственных СМИ и подавляя независимые.
"Я не верю, что он может бесконечно отгораживать россиян от правды, тем более что реалии начали "протыкать" этот пузырь. Реалии с убитыми и ранеными, которые возвращаются домой в чем дальше тем большем количестве. Я не думаю, что он может скрывать правду бесконечно" , – подчеркнул директор ЦРУ.
- Напомним, идут 16-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг, понеся потери в трех операционных районах, остановлен и пытается закрепиться на невыгодных рубежах.
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