Директор ЦРУ считает, что у Путина нет четкой конечной цели в войне с Украиной

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в комитете Сената США.

"Учитывая послужной список Путина, учитывая тот факт, что он ненавидит действовать с позиции слабости, что он должен признавать или принимать ошибки, это, вероятно, авантюра для него", - считает Бернс.



Он добавил, что Путин превращает Россию в пропагандистский пузырь, усиливая влияние государственных СМИ и подавляя независимые.



"Я не верю, что он может бесконечно отгораживать россиян от правды, тем более что реалии начали "протыкать" этот пузырь. Реалии с убитыми и ранеными, которые возвращаются домой в чем дальше тем большем количестве. Я не думаю, что он может скрывать правду бесконечно" , – подчеркнул директор ЦРУ.

Напомним, идут 16-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг, понеся потери в трех операционных районах, остановлен и пытается закрепиться на невыгодных рубежах.