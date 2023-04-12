Директор ЦРУ: Путин не настроен на переговоры и до сих пор верит, что может сокрушить Украину
Директор центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что российский диктатор Владимир Путин несерьезно относится к переговорам по войне, потому что до сих пор верит, что может сокрушить Украину
Об этом пишет CNN .
Он отметил важность запланированного наступления ВСУ, добавив, что "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень много". Бернс считает, что именно прогресс Украины в поле боя сможет сформировать "перспективы дипломатии".
"Вместо того чтобы отступить, он удвоил свои усилия", - сказал директор ЦРУ о Путине, добавив, что тот верит, что может сокрушить Украину и Запад.
Директор ЦРУ отметил, что Украина продолжает защищать Донбасс, который, как утверждается в одном из обнародованных документов разведки, предположительно заходит в тупик.
"Компания истощения России на Донбассе, вероятно, заходит в тупик, препятствуя целям Москвы захватить весь регион в 2023 году", говорится в одном из секретных документов Пентагона.
Он подчеркнул важность дальнейшей поддержки США Украины, в том числе посредством обмена разведывательными данными.
"Путин глубоко ошибался в своих предположениях об Украине до войны. Настоящие страны дают отпор", - сказал он, отметив, что Украина и ее президент сделали именно это.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.31Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное