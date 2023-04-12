Об этом пишет CNN .

Он отметил важность запланированного наступления ВСУ, добавив, что "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень много". Бернс считает, что именно прогресс Украины в поле боя сможет сформировать "перспективы дипломатии".

"Вместо того чтобы отступить, он удвоил свои усилия", - сказал директор ЦРУ о Путине, добавив, что тот верит, что может сокрушить Украину и Запад.

Директор ЦРУ отметил, что Украина продолжает защищать Донбасс, который, как утверждается в одном из обнародованных документов разведки, предположительно заходит в тупик.

"Компания истощения России на Донбассе, вероятно, заходит в тупик, препятствуя целям Москвы захватить весь регион в 2023 году", говорится в одном из секретных документов Пентагона.

Он подчеркнул важность дальнейшей поддержки США Украины, в том числе посредством обмена разведывательными данными.

"Путин глубоко ошибался в своих предположениях об Украине до войны. Настоящие страны дают отпор", - сказал он, отметив, что Украина и ее президент сделали именно это.