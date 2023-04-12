Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Директор ЦРУ: Путин не настроен на переговоры и до сих пор верит, что может сокрушить Украину

Директор ЦРУ: Путин не настроен на переговоры и до сих пор верит, что может сокрушить Украину

12 апреля, 2023 среда
09:20
Мир

Директор центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что российский диктатор Владимир Путин несерьезно относится к переговорам по войне, потому что до сих пор верит, что может сокрушить Украину

Об этом пишет CNN .

Он отметил важность запланированного наступления ВСУ, добавив, что "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень много". Бернс считает, что именно прогресс Украины в поле боя сможет сформировать "перспективы дипломатии".

"Вместо того чтобы отступить, он удвоил свои усилия", - сказал директор ЦРУ о Путине, добавив, что тот верит, что может сокрушить Украину и Запад.

Директор ЦРУ отметил, что Украина продолжает защищать Донбасс, который, как утверждается в одном из обнародованных документов разведки, предположительно заходит в тупик.

"Компания истощения России на Донбассе, вероятно, заходит в тупик, препятствуя целям Москвы захватить весь регион в 2023 году", говорится в одном из секретных документов Пентагона.

Он подчеркнул важность дальнейшей поддержки США Украины, в том числе посредством обмена разведывательными данными.

"Путин глубоко ошибался в своих предположениях об Украине до войны. Настоящие страны дают отпор", - сказал он, отметив, что Украина и ее президент сделали именно это.

  • Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил , что масштабное контрнаступление украинских сил против российских захватчиков может начаться уже летом.
  • А министр обороны США Ллойд Остин считает , что Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы добиться успеха в контрнаступлении.
Россия
Владимир Путин
война с Россией
США
Читайте также:
українські військові
10 апреля, 2023 понедельник
Выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более триллиона гривен в год, - нардеп Вениславский
HIMARS з ATACMS
11 апреля, 2023 вторник
Если Иран будет поставлять баллистические ракеты России, США передадут Украине Atacms, - Згурец
Верховна Рада
10 апреля, 2023 понедельник
Рада вернула доплаты в 30 тыс. грн военным
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.08
  • EUR
    Покупка 40.31
    Продажа 41.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
12 апреля
10:55
Обновлено
В сети распространяют видео казни. Утверждается, что - украинского военного
10:51
Госдума РФ приняла поправку, разрешающую поступать на военную службу по окончании школы
10:42
Чтобы убедиться в безопасности и законности: США изучают способы регулирования систем искусственного интеллекта
10:40
Смерть Зеленского или Путина: NYT обнародовала четыре сценария войны, которые рассматривали в США
10:24
Инфографика
Курс валют на 12 апреля: стоимость доллара и евро
10:23
В Кировоградской области сократят комендантский час на Пасху
10:21
В больнице скончались два человека, раненых в результате российского обстрела Славянска 27 марта
10:15
Маск заявил, что в настоящее время в Twitter работает 1 500 сотрудников и теперь он "почти безубыточен"
10:05
OPINION
Видео казни – пример того, что было бы, если бы рашистов не остановила Украина
10:04
Парада не будет: оккупационные власти Крыма отказались от празднования 9 мая "из соображений безопасности"
09:59
Похоже, Китай готовится к войне против Тайваня, - глава МИД о военных учениях КНР
09:51
Южная Корея предоставит США 500 тыс. артиллерийских снарядов, - Reuters
09:47
Эксклюзив
Когда военные медики едут за ранеными – они становятся для россиян целью номер один, – руководитель ОО "Военные медики Украины"
09:41
Россия выстраивает линию обороны в Запорожье, опасаясь наступления ВСУ на Мелитополь, - британская разведка
09:33
США перебросят в Польшу несколько тысяч своих военных, - премьер Моравецкий
09:20
РФ за сутки ударила по 17 населенным пунктам Запорожья
09:19
"Слитые" документы Пентагона: Сербия согласилась предоставить Украине оружие, - Reuters
09:13
Укрпочта выставила на продажу тысячу марок "Русскій воєнний корабль...", чтобы собрать на дроны для ВСУ
09:07
РФ атаковала приграничье Харьковщины: есть раненые и повреждены 4 дома, произошел пожар
08:46
"Украина имеет все возможности, чтобы добиться успеха": министр обороны США о контрнаступлении ВСУ
08:42
британия COVID
Экономика Великобритании станет одной из самых неэффективных в мире, - прогноз МВФ
08:39
Украина обеспечена международной финансовой поддержкой, по меньшей мере, до конца года, - минфин США
08:21
Инфографика
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 180 тыс. военных
08:16
Враг выпустил 170 снарядов по Херсонщине за прошедшие сутки, есть погибший
08:09
Ночью РФ обстреляла Николаевщину: повреждены дома, автомобили, сети газо- и электроснабжения
08:02
OPINION
Об интриге украинско-польских отношений
07:53
В Кувейте дебютирует программа с виртуальной ведущей новостей
07:52
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Власти провоцируют противостояние
07:49
Минобороны РФ использует ЧВК Вагнера для захвата Бахмута, чтобы минимизировать потери армии, - ISW
07:34
В конце апреля Италия представит план восстановления Украины
07:10
Обнародованные документы Пентагона свидетельствуют, что разведка США собирает данные о Китае, - CNN
06:51
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 12 апреля
06:50
РФ заявила об испытаниях баллистической ракеты: боевая часть поразила цель в Казахстане
06:47
Россия не оставляет попыток взять под полный контроль Бахмут, ВСУ отразили 72 атаки в сутки
06:27
Передача финских истребителей Украине в настоящее время неактуальна, - министр обороны
06:15
В Пентагоне сказали, за какие даты были "слиты" секретные документы США
05:51
Лига чемпионов: результаты всех матчей 11 апреля
05:48
Энергоатом и канадская компания подписали соглашение об использовании украинского урана
05:28
В Америке пока не видят признаков, чтобы Египет поставлял вооружение России
03:37
В Минобороны Украины отреагировали на утечку секретных документов США
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV