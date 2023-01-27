Директор ЦРУ прибыл в Тель-Авив на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинцами
Директор ЦРУ Уильям Бернс 26 января прибыл в Тель-Авив, это происходит на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной
Об этом сообщили в Axios со ссылкой на два американских источника.
Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Тель-Авив 26 января. В частности, он посетит оккупированный Западный берег реки Иордан, где, как ожидается, встретится с израильскими и палестинскими лидерами и коллегами с обеих сторон.
Отмечается, что визит Бернса был запланирован заранее, но он проходит на фоне значительнейшей напряженности отношений между Израилем и палестинцами на Западном берегу реки Иордан и в Газе за последние месяцы.
В Axios напоминают, что напряжение в регионе усилилось в четверг после того, как израильские военные убили девять палестинцев, в том числе пожилую женщину, во время рейда в лагере беженцев Дженин на Западном берегу.
Несколько бойцов ХАМАС и Исламского джихада были убиты во время перестрелки. По меньшей мере, 20 палестинцев получили ранения, в том числе невооруженные гражданские.
Израильские военные заявили, что в рейд они получили информацию о группе боевиков "Исламского джихада", подозреваемых в совершении вооруженных нападений на израильских солдат. По словам израильских военных, группа планировала новые атаки.
- Напомним, в понедельник, 23 января, США и Израиль также начали крупнейшие в истории совместные военные учения на фоне угрозы Ирану.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.58Продажа 43.57
- Актуальное
- Важное