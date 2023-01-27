Об этом сообщили в Axios со ссылкой на два американских источника.

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Тель-Авив 26 января. В частности, он посетит оккупированный Западный берег реки Иордан, где, как ожидается, встретится с израильскими и палестинскими лидерами и коллегами с обеих сторон.

Отмечается, что визит Бернса был запланирован заранее, но он проходит на фоне значительнейшей напряженности отношений между Израилем и палестинцами на Западном берегу реки Иордан и в Газе за последние месяцы.

В Axios напоминают, что напряжение в регионе усилилось в четверг после того, как израильские военные убили девять палестинцев, в том числе пожилую женщину, во время рейда в лагере беженцев Дженин на Западном берегу.

Несколько бойцов ХАМАС и Исламского джихада были убиты во время перестрелки. По меньшей мере, 20 палестинцев получили ранения, в том числе невооруженные гражданские.

Израильские военные заявили, что в рейд они получили информацию о группе боевиков "Исламского джихада", подозреваемых в совершении вооруженных нападений на израильских солдат. По словам израильских военных, группа планировала новые атаки.

Напомним, в понедельник, 23 января, США и Израиль также начали крупнейшие в истории совместные военные учения на фоне угрозы Ирану.

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