English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Директор ЦРУ предупреждает, что российские угрозы тактическим ядерным оружием не следует воспринимать "легкомысленно"

Директор ЦРУ предупреждает, что российские угрозы тактическим ядерным оружием не следует воспринимать "легкомысленно"

14 апреля, 2022 четверг
21:33
война с Россией Билл Бернс

Соединенные Штаты не воспринимают "легкомысленно" возможность применения Россией тактического ядерного оружия в Украине, поскольку у Москвы трудности на поле боя

Об этом заявил в четверг директор ЦРУ Билл Бернс.

"Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное использование тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", – сказал он в публичном выступлении в Технологическом институте Джорджии

ЦРУ "очень внимательно следит за этим", - сказал Бернс и подчеркнул, что США не видят никаких признаков того, что Россия готовится к такому шагу.

"Хотя мы видели определенную риторическую позицию со стороны Кремля относительно перехода к высшим уровням ядерной готовности, до сих пор мы не увидели практических доказательств того типа развертываний или военных действий, которые усилили бы нашу обеспокоенность. Но мы очень внимательно наблюдаем за этим", - сказал Бернс.

Тем не менее в тех же замечаниях Бернс предупредил, что президент России Владимир Путин становится все более изолированным и его "аппетит к риску возрос, его контроль над Россией усиливается".

"Его круг советников сузился, и в этом узком кругу никогда не было лучшего для карьеры не сомневаться в его ( Путина, - ред. ) суждениях или его упрямом, почти мистическом убеждении, что его миссия – возобновить сферу влияния России", – сказал Бернс.

  • Напомним, эксперты, опрошенные изданием Defense Express, утверждают , что на тонущем после удара "Нептуна" ракетном крейсере "Москва" могут быть ядерные боеприпасы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Читайте также:
13 апреля, 2022 среда
"Марченко - холостячка", "места за Стуса" и многое другое: подборка лучших мемов об аресте Медведчука
Російські військові
13 апреля, 2022 среда
В Ленинградской области РФ сформировала батальон из 400 "добровольцев". В нем исключительно опытные военные, которых уже направили в Украину, – Генштаб
Федір Веніславський
12 апреля, 2022 вторник
"15 суток на возвращение": нардеп Вениславский о новом законопроекте, согласно которому военнообязанные украинцы должны вернуться на родину
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 29.91
  • EUR
    Покупка 31.73
    Продажа 32.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
14 апреля
22:53
Война в Украине ставит под угрозу жизнь 2,7 миллиона человек с инвалидностью, - Комитет ООН по правам людей с инвалидностью
22:52
Львовские дизайнеры продают изображение Медведчука на NFT-аукционе для нужд Украины
22:39
ВСУ
ВСУ уничтожили целую колонну вражеской техники, которая направлялась к Изюму – Синегубов
22:33
ООС ВСУ танк
За сутки в зоне ООС наши защитники отбили 6 атак и уничтожили 4 танка и 6 бронетранспортеров оккупантов
22:23
Франция возвращает своего посла в Киев, - Дмитрий Кулеба
22:09
"Динамо"
Назвал полк "Азов" нацистами: "Динамо" отменило благотворительный поединок с румынским клубом из-за высказываний его президента
22:05
Джо Байден
Джо Байден заверил, что готов посетить Киев
21:56
Атака на крейсер "Москва" стала поворотным моментом в войне против России, - американский эксперт
21:53
За время блокады Мариуполя защитники города уничтожили 46 танков противника и 2 тыс. оккупантов, - полк "Азов"
21:53
Джастин Трюдо
Канада направит военных в Польшу для поддержки украинских беженцев
21:42
Нацбанк разрешил украинцам покупать наличную валюту
21:32
Олешки в Херсонской области оккупировали россияне, над горсоветом триколор врагов, - мэр
21:19
Парламент назначил Руслана Стрельца министром экологии
21:17
Турция не теряет надежды усадить Зеленского и Путина за стол переговоров, - Мевлют Чавушоглу
21:14
МВФ
Глава МВФ рассказала о подготовке к масштабному восстановлению Украины
21:11
ВКУ благодаря кампании "Объединяемся с Украиной" собрал $18 млн долларов для оснащения украинских защитников
20:56
"Свобода слова – это базовая европейская ценность, отключать каналы "по звонку" недопустимо", - Порошенко
20:56
Мужская сборная Украины по волейболу будет играть на чемпионате мира вместо России
20:51
"За нефть платят кровью", - Зеленский дал интервью для BBC
20:50
Прокурор Международного уголовного суда Хан после посещения освобожденной от россиян Бучи: "Преступления реальные, это не фейк"
20:29
На Востоке начали появляться первые российские войска, покинувшие Север Украины, - CNN
20:28
Футбольные сборные Украины и Шотландии определились с датой проведения матча отбора на ЧМ-2022
20:24
В Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ
20:04
На тонущем после удара "Нептуна" ракетном крейсере "Москва" могут быть ядерные боеприпасы, - Defense Express. ФОТО
20:02
россия танк
Оккупанты сосредоточились на установлении контроля над несколькими городами Луганщины и Донетчины, - Генштаб
19:51
Крейсер "Москва" стал самой дорогой российской техникой, уничтоженной ВСУ: он стоил $750 млн, - Forbes
19:40
Рада обратилась к МОК и другим спортивным организациям с просьбой отстранить от соревнований представителей России и Беларуси
19:35
Молдова обвинила РФ в попытках вербовать молдовских граждан
19:31
Глава МИД и министр обороны Ирландии Саймон Ковни прибыл на встречу с Дмитрием Кулебой в Киеве
19:26
Рада приняла заявление о ценности свободы слова в условиях войны, государство будет поддерживать честных журналистов и независимые СМИ, - Княжицкий
19:23
Правительство Франции заморозит 33 российских объекта недвижимости на сумму €500 млн
19:09
Верховная Рада
Рада признала войну РФ в Украине геноцидом украинского народа
19:08
НАТО солдат
Если Россия нападет, Польша готова дать ответ, – спикер МИДа Польши Лукаш Ясина
18:52
Гугл прекращает монетизацию пророссийского контента, распространяющего фейки о войне в Украине, - Федоров
18:51
Эксклюзив
ФСБ
ФСБ может организовать теракты в России и обвинять в этом Украину, но это не изменит ситуацию для Кремля, - российско-американский историк
18:48
Эксклюзив
Чтобы выгнать российскую армию из Украины недостаточно просто нанести ей большие потери, это не демократическая армия и она не будет их считать, - военный аналитик
18:47
Вертолеты РФ обстреляли села в Харьковской области, ранения получили двое детей
18:34
"Зависит от того, на что согласятся украинцы": у Байдена допустили ослабление санкций против РФ в случае заключения Кремлем соглашения с Украиной
18:27
Российские спецслужбы вербуют украинцев, применяя пытки, шантаж или подкуп, – СБУ
18:10
Российские войска обстреляли Великую Писаревку в Сумской области, - глава ОГА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV