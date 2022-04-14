Об этом заявил в четверг директор ЦРУ Билл Бернс.

"Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное использование тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", – сказал он в публичном выступлении в Технологическом институте Джорджии

ЦРУ "очень внимательно следит за этим", - сказал Бернс и подчеркнул, что США не видят никаких признаков того, что Россия готовится к такому шагу.



"Хотя мы видели определенную риторическую позицию со стороны Кремля относительно перехода к высшим уровням ядерной готовности, до сих пор мы не увидели практических доказательств того типа развертываний или военных действий, которые усилили бы нашу обеспокоенность. Но мы очень внимательно наблюдаем за этим", - сказал Бернс.



Тем не менее в тех же замечаниях Бернс предупредил, что президент России Владимир Путин становится все более изолированным и его "аппетит к риску возрос, его контроль над Россией усиливается".

"Его круг советников сузился, и в этом узком кругу никогда не было лучшего для карьеры не сомневаться в его ( Путина, - ред. ) суждениях или его упрямом, почти мистическом убеждении, что его миссия – возобновить сферу влияния России", – сказал Бернс.

Напомним, эксперты, опрошенные изданием Defense Express, утверждают , что на тонущем после удара "Нептуна" ракетном крейсере "Москва" могут быть ядерные боеприпасы.

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