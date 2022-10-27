Директор ЦРУ посещал Украину в начале октября, – CNN
Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину в начале октября, чтобы встретиться с Зеленским и другими официальными лицами
Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, которым известно о поездке.
"Находясь там, он подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией, включая продолжение обмена разведданными", – сказал американский чиновник.
Источники отказались предоставлять дополнительные подробности о поездке, однако заметили, что визит был вызван тем, что война, похоже, перейдет во второй год.
Поездка Бернса проходила на фоне угроз России ядерным оружием. И хотя официальные лица США публично заявили, что они не видят никаких доказательств того, что Москва активно готовится к такому шагу, впрочем, разведка предупреждает, что риск является самым высоким с начала полномасштабного вторжения.
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- 19 октября Великобритания предупредила президента РФ Путина о "серьезных последствиях", если он применит ядерное оружие в войне против Украины.
- Президент США Джо Байден во вторник, 25 октября, в очередной раз предостерег Россию от использования тактического ядерного оружия в Украине, заявив, что такой шаг со стороны Москвы будет "серьезной ошибкой"
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что угроза применения Россией ядерного оружия реальна, но не больше, чем была восемь месяцев или два года назад
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