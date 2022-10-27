Директор ЦРУ посещал Украину в начале октября, – CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, которым известно о поездке.

"Находясь там, он подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией, включая продолжение обмена разведданными", – сказал американский чиновник.

Источники отказались предоставлять дополнительные подробности о поездке, однако заметили, что визит был вызван тем, что война, похоже, перейдет во второй год.

Поездка Бернса проходила на фоне угроз России ядерным оружием. И хотя официальные лица США публично заявили, что они не видят никаких доказательств того, что Москва активно готовится к такому шагу, впрочем, разведка предупреждает, что риск является самым высоким с начала полномасштабного вторжения.

18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

19 октября Великобритания предупредила президента РФ Путина о "серьезных последствиях", если он применит ядерное оружие в войне против Украины.

Президент США Джо Байден во вторник, 25 октября, в очередной раз предостерег Россию от использования тактического ядерного оружия в Украине, заявив, что такой шаг со стороны Москвы будет "серьезной ошибкой"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что угроза применения Россией ядерного оружия реальна, но не больше, чем была восемь месяцев или два года назад

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