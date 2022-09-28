Директор ЦРУ: Мы не видим практических доказательств, что РФ готовится применить ядерное оружие
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что пока нет доказательств, что Россия готовится применить против Украины ядерное оружие
Об этом Бернс заявил в интервью CBS .
По его словам, США серьезно воспринимают угрозы российского диктатора Владимира Путина, однако реальных доказательств, что РФ собирается применить оружие массового уничтожения нет.
"Риторика Путина и его соратников безрассудна и безответственна. Мы не видим практических доказательств, что сегодня он движется к тому, чтобы реально использовать ядерное оружие, и что на самом деле существует угроза использования тактического ядерного оружия. Но как я сказал, мы воспринимаем это достаточно серьезно", - заверил Бернс.
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