Об этом Бернс заявил в интервью CBS .

По его словам, США серьезно воспринимают угрозы российского диктатора Владимира Путина, однако реальных доказательств, что РФ собирается применить оружие массового уничтожения нет.

"Риторика Путина и его соратников безрассудна и безответственна. Мы не видим практических доказательств, что сегодня он движется к тому, чтобы реально использовать ядерное оружие, и что на самом деле существует угроза использования тактического ядерного оружия. Но как я сказал, мы воспринимаем это достаточно серьезно", - заверил Бернс.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин перешел к угрозам ядерного оружия и заявил, что РФ в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у него средства.

Белый дом назвал безответственной риторику Путина и предупредил, что в случае применения оружия массового уничтожения РФ испытывает "тяжкие последствия" .

25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться на захваченные территории Украины, если оккупанты объявят их частью РФ.

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