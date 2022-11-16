Директор ЦРУ Бернс во время массированного ракетного удара РФ находился в Киеве, - Washington Post
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс 15 ноября во время массированного ракетного удара по Украине находился с визитом в Киеве
Об этом сообщает Washington Post.
Американское издание пишет, что Уильям Бернс 15 ноября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он пообщался с коллегами по украинской разведке и рассказал о предупреждении США, сделанном 14 ноября в Анкаре во время встречи с главой службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
Источник WP утверждает, что во время ракетных ударов глава ЦРУ находился в безопасности в посольстве США. По мнению журналистов, ничто не указывает на то, что российские атаки умышленно совпали с визитом Бернса.
Washington Post отмечает, что визит директора ЦРУ состоялся в момент триумфа Украины – через несколько дней после того, как был освобожден Херсон, а Зеленский объявил о поворотном моменте в войне.
"В то же время это был момент чрезвычайного напряжения и неопределенности, поскольку ракета российского производства упала в Польше, что подняло вопрос о том, как НАТО может отреагировать на возможное нападение на страну, входящую в Альянс", - пишет WP.
- 14 ноября стало известно, что директор Уильям Бернс провел в турецкой столице Анкаре встречу с Сергеем Нарышкиным.
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