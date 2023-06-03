Об этом пишет Financial Times .

О визите Бернса в Китай британскому изданию рассказали сразу пять человек, осведомленных о деталях миссии. Они объяснили, что директор ЦРУ направился в Пекин для переговоров с официальными лицами, поскольку он бывший дипломат.

Один из источников также упомянул, что Бернс во время поездки встречался с представителями китайской разведки.

По словам бывшего эксперта ЦРУ по Китаю Денниса Уайлдера, поездка Уильяма Бернса продолжает традицию использования директоров разведки для секретных миссий по поручению американских президентов.

"Председатели ЦРУ имеют долгую историю тайной дипломатии. Они могут путешествовать в полной секретности и часто имеют свои налаженные контакты с официальными лицами в местных разведывательных службах, которые нарабатываются со временем", - рассказал Уайлдер.

Президент США Джо Байден не в первый раз поручает директору ЦРУ подобные миссии. В частности, Бернс посещал Москву в ноябре 2021 года, чтобы предупредить российские власти о последствиях вторжения РФ в Украину.

Визит главы ЦРУ в Китай состоялся на фоне попыток Вашингтона наладить взаимодействие с Пекином на высоком уровне, чтобы стабилизировать ухудшившиеся отношения между странами.