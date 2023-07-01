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Директор ЦРУ Бернс тайно посетил Киев в начале июня, - WP

1 июля, 2023 суббота
10:30
Война с Россией Уильям Бернс

Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале июня 2023 года тайно посетил Киев, где встретился с политическим и военным руководством Украины

Об этом информирует The Washington Post .

"В ходе тайного визита в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса в начале этого месяца представители украинской власти представили амбициозную стратегию возвращения оккупированных Россией территорий и начала переговоров с Москвой по прекращению огня до конца года", - говорится в сообщении.

Так, во время визита Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и с руководством украинской разведки. Визит состоялся в тот момент, когда украинские войска пытаются получить преимущество в долгожданном контрнаступлении, но еще не развернули большинство своих обученных и оснащенных штурмовых бригад.

Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил визит Бернса в Украину. По его словам, цель поездки заключалась в том, чтобы подтвердить обязательство США обмениваться разведданными, важными для защиты Украины.

Кроме того, еще несколько анонимных источников подтвердили, что в частном разговоре военные планировщики в Киеве выразили директору ЦРУ и другим уверенность в своей цели вернуть значительную часть временно оккупированных территорий к осени. Также Бернсу выразили уверенность в своих других целях, в том числе в том, чтобы переместить артиллерии и ракетные системы ближе к линии разграничения с временно оккупированным Россией Крымом, а также в том, чтобы после этого начать переговоры с Москвой впервые после срыва мирных переговоров в марте прошлого года. 

"Россия будет вести переговоры только если будет чувствовать угрозу", - сказал один из украинских чиновников.

Газета также отмечает, что Украина понесла значительные потери, поскольку ее войска вынуждены передвигаться минными полями и укрепленными траншеями на открытой местности. Именно это сделало украинских защитников уязвимыми к российским авиаударам и ракетным атакам. Издание добавляет, что Зеленский признал, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы". Также официальные лица подтвердили уничтожение нескольких танков Leopard 2 и боевых машин Bradley.

Впрочем, министр обороны Украины Алексей Резникову отметил, что "главное событие еще впереди". В то же время главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный призвал к терпению и заявил, что контрнаступление ведется так усердно, насколько это сейчас возможно.

"Да, возможно, не так быстро, как... хотелось бы наблюдателям, но это их проблема", - подчеркнул Залужный.

Военные же аналитики отмечают, что цель Украины принудить РФ к переговорам амбициозна, учитывая мощную российскую оборону. Однако они не исключают, что это возможно.

  • 30 июня стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс позвонил по телефону руководителю ГРУ РФ Сергею Нарышкину после попытки мятежа в РФ, чтобы заверить Кремль, что Соединенные Штаты не касаются этого.
Украина
Россия
Контрнаступление ЗСУ
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