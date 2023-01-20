Директор ЦРУ Бернс тайно посетил Киев, чтобы рассказать о планах РФ Зеленскому, - The Washington Post
Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно прибыл в Киев с визитом в конце прошлой недели, чтобы предупредить украинские власти о предполагаемых военных планах России
Об этом сообщает The Washingtin Post.
Представитель администрации США и другие осведомленные источники сообщили изданию о тайном визите Бернса в Киев. Его целью было обсуждение с украинской стороной дальнейших возможных военных планов России.
"Директор Бернс посетил Киев, где встретился с коллегами по украинской разведке, а также с Президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в защите от российской агрессии", – сказал представитель администрации США.
Издание отмечает, что во время встречи с Бернсом Зеленским и представителями украинской разведки интересовались, как долго Украина может рассчитывать на поддержку США и Запада на фоне получения республиканцами контроля над Палатой представителей. В свою очередь сторона США подтвердила, что помощь со стороны администрации Байдена останется сильной, а принятое Конгрессом в декабре экстренное финансирование в размере 45 млрд долларов продлится по меньшей мере до июля-августа. Однако, по словам осведомленных источников, Бернс признал, что в какой-то момент помощь будет получить труднее.
Впрочем, представитель ЦРУ отказался характеризовать детали разговора Бернса и Зеленского относительно военного планирования России.
The Washingtin Post также отмечает, что "Бернс является уважаемой фигурой" для руководства Украины, поскольку именно он предоставил данные Украине о планах наступления РФ. В частности, он предупредил, что российская армия на первом этапе вторжения будет пытаться захватить аэропорт Антонова.
- Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину в начале октября 2022 года, чтобы встретиться с Зеленским и другими официальными лицами.
- Также Бернс находился с визитом в Киеве во время массированного ракетного удара по Украине 15 ноября.
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