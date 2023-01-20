Об этом сообщает The Washingtin Post.

Представитель администрации США и другие осведомленные источники сообщили изданию о тайном визите Бернса в Киев. Его целью было обсуждение с украинской стороной дальнейших возможных военных планов России.

"Директор Бернс посетил Киев, где встретился с коллегами по украинской разведке, а также с Президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в защите от российской агрессии", – сказал представитель администрации США.

Издание отмечает, что во время встречи с Бернсом Зеленским и представителями украинской разведки интересовались, как долго Украина может рассчитывать на поддержку США и Запада на фоне получения республиканцами контроля над Палатой представителей. В свою очередь сторона США подтвердила, что помощь со стороны администрации Байдена останется сильной, а принятое Конгрессом в декабре экстренное финансирование в размере 45 млрд долларов продлится по меньшей мере до июля-августа. Однако, по словам осведомленных источников, Бернс признал, что в какой-то момент помощь будет получить труднее.

Впрочем, представитель ЦРУ отказался характеризовать детали разговора Бернса и Зеленского относительно военного планирования России.

The Washingtin Post также отмечает, что "Бернс является уважаемой фигурой" для руководства Украины, поскольку именно он предоставил данные Украине о планах наступления РФ. В частности, он предупредил, что российская армия на первом этапе вторжения будет пытаться захватить аэропорт Антонова.

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину в начале октября 2022 года, чтобы встретиться с Зеленским и другими официальными лицами.

Также Бернс находился с визитом в Киеве во время массированного ракетного удара по Украине 15 ноября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb