Директор ЦРУ Бернс рассказал о наглом поведении главы российской разведки Нарышкина во время встречи
Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал дерзким и высокомерным поведение главы службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина во время встречи в ноябре 2022 года
Об этом Бернс сказал в интервью CBSNews .
По его словам, встреча с Нарышкиным в Турции осенью прошлого года произвела на него удручающее впечатление.
"Со стороны Нарышкина также было очень дерзкое отношение. Чувство дерзости и высокомерия. Чувство, которое, по моему мнению, отражает собственное мнение Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может перемолоть украинцев, что он может истощить наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталостьҐ", – рассказал Бернс.
- 14 ноября 2022 года Уильям Бернс провел в Анкаре встречу с Сергеем Нарышкиным.
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