Об этом Бернс сказал в интервью CBSNews .

По его словам, встреча с Нарышкиным в Турции осенью прошлого года произвела на него удручающее впечатление.

"Со стороны Нарышкина также было очень дерзкое отношение. Чувство дерзости и высокомерия. Чувство, которое, по моему мнению, отражает собственное мнение Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может перемолоть украинцев, что он может истощить наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталостьҐ", – рассказал Бернс.