Директор табачной компании Philip Morris заявил, что сигареты необходимо запретить

Об этом рассказывает Business Insider .



Исполнительный директор Philip Morris International, производителя сигарет Marlboro, заявил, что его компания прекратит продажу сигарет в Великобритании в течение десяти лет.



По словам СЕО Philip Morris International Яцека Олчака, сигареты в Британии должны быть запрещены так же, как и машины на газе.



Компания Philip Morris International отделена от компании Philip Morris USA, которая производит сигареты Marlboro в США.



Олчак заявил The Mail в воскресенье, что этот шаг является частью цели компании - стать бездымной и помочь прекратить использование традиционных сигарет.



Он также призвал правительство Великобритании запретить сигареты в течение десяти лет, сравнив их с автомобилями на газовом двигателе, которые запрещается продавать в стране с 2030 года, сообщает The Telegraph.