Директор табачной компании Philip Morris заявил, что сигареты необходимо запретить
Генеральный директор Philip Morris International Яцек Олчак заявил, что компания прекратит продажу сигарет Marlboro в Великобритании в течение десяти лет.
Об этом рассказывает Business Insider .
Исполнительный директор Philip Morris International, производителя сигарет Marlboro, заявил, что его компания прекратит продажу сигарет в Великобритании в течение десяти лет.
По словам СЕО Philip Morris International Яцека Олчака, сигареты в Британии должны быть запрещены так же, как и машины на газе.
Компания Philip Morris International отделена от компании Philip Morris USA, которая производит сигареты Marlboro в США.
Олчак заявил The Mail в воскресенье, что этот шаг является частью цели компании - стать бездымной и помочь прекратить использование традиционных сигарет.
Он также призвал правительство Великобритании запретить сигареты в течение десяти лет, сравнив их с автомобилями на газовом двигателе, которые запрещается продавать в стране с 2030 года, сообщает The Telegraph.
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