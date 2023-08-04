Директор СК "Днепр-1" анонсировал трансфер Довбика в европейскую топ-лигу

Об этом сообщает "Футбол TIME".

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман считает, что через несколько дней трансфер Артема Довбика будет завершен.

"Если бы был договор между двумя командами, то Довбик еще на прошлой неделе проходил бы медосмотр в "Жироне" и, пожалуй, не играл бы с "Панатинаикосом", а тренировался бы с Цыганковым. Думаю, что день-два, и ситуация будет решена. Та цена, которую мы сначала для себя в голове составили, думаю, будет перечислена на наши счета. Сумму конкретизировать не буду", - сказал Фридман.

Сообщалось, что "Жирона" приобретет более 50% прав на украинца, а "Днепр-1" и "Митьюлланн" (прим. - которому принадлежит 50% прав на Довбика) за это на двоих получат 7 млн евро.

Артем Довбик

В прошлом сезоне 25-летний форвард забил за "Днепр-1" 24 гола и стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги.

На счету Довбика 18 матчей и 6 голов за сборную Украины.

Transfermarkt оценивает Довбика в 15 млн евро

"Жирона"

За испанскую "Жирону" выступает украинский вингер Виктор Цыганков. В прошлом сезоне команда закончила на 10-й позиции, а летом из клуба ушел ключевой форвард Валентин Кастельянос.

Сейчас у "Жироны" остался всего один центрфорвард - 36-летний Кристиан Стуани.