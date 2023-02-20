Директор МВФ положительно оценила устойчивость украинских институтов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой 20 февраля
Об этом стало известно из его telegram-канала.
"Мне было очень приятно услышать положительную оценку устойчивости наших институций, действенности и эффективности нашей страны в условиях такой жестокой и тотальной агрессии. Бывают ситуации, когда даже в более простых условиях государства не выдерживают. Украинское государство прошло страшные испытания и сохранило полную функциональность. Это еще одно достижение наших людей – всех, кто работает на государство. Достижение, которое стоит отметить именно сейчас – на днях, в канун годовщины вторжения. Украинцы способны на очень веские вещи, и каждый день мы видим новые доказательства этому», - заявил президент.
В частности, он добавил, что поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной.
"Это также оружие – оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы", - сказал он.
- В понедельник, 20 февраля, президент США прибыл в Киев, где должен объявить об очередных поставках для Украины артбоеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения.
- Вместе с президентом США Джо Байденом в Киев с визитом приехали советник по нацбезопасности Джейк Салливан и директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.34
Покупка 39.34Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.49Продажа 42.38
- Актуальное
- Важное