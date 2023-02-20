Директор МВФ положительно оценила устойчивость украинских институтов, - Зеленский

Об этом стало известно из его telegram-канала.

"Мне было очень приятно услышать положительную оценку устойчивости наших институций, действенности и эффективности нашей страны в условиях такой жестокой и тотальной агрессии. Бывают ситуации, когда даже в более простых условиях государства не выдерживают. Украинское государство прошло страшные испытания и сохранило полную функциональность. Это еще одно достижение наших людей – всех, кто работает на государство. Достижение, которое стоит отметить именно сейчас – на днях, в канун годовщины вторжения. Украинцы способны на очень веские вещи, и каждый день мы видим новые доказательства этому», - заявил президент.

В частности, он добавил, что поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной.

"Это также оружие – оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы", - сказал он.