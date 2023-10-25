Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Директор МВФ Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке влияет на экономику соседних стран

Директор МВФ Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке влияет на экономику соседних стран

25 октября, 2023 среда
11:00
Экономика

По словам главы Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, война между Израилем и ХАМАСом усугубляет ситуацию в мире, где и так много беспорядков

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на саммит Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

"То, что мы видим, - это еще больше волнений в мире, который и без того был тревожным. На горизонте, где было много "облаков", еще одна, и она может стать больше", - сказала Георгиева.

Во вторник банкиры с Уолл-стрит были пессимистичными, утверждая, что суровая денежно-кредитная политика, напряженность на Ближнем Востоке и предстоящие выборы в США омрачают перспективы мировой экономики. Однако Саудовская Аравия стремилась заверить мировых инвесторов, что она остается привлекательным направлением для инвестиций.

Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что нефть останется, поскольку крупные американские гиганты заключают блокбастерные соглашения, а политика Саудовской Аравии помогает стабилизировать мировые рынки нефти.

По словам директора-распорядительницы МВФ, война может нанести вред соседним странам, включая Египет, Ливан и Иорданию, повлияв на туризм и отпугнув инвесторов.

"Мы озабочены прежде эпицентром этой войны, трагической гибелью людей, а также разрушением и сокращением экономической активности", - сказала Георгиева.

Напомним, президент Всемирного банка Аджай Банга предупреждает , что геополитическая напряженность, особенно в результате войны в Израиле, является наибольшей угрозой для мировой экономики.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование. 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили , что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.

ХАМАС освободил двух заложников, захваченных при вторжении 7 октября и массовых убийств в израильских общинах. Американские гражданки Джудит и Натали Раанан вернулись в Израиль и должны были воссоединиться со своими родственниками на военной базе.

Представитель армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил , что сейчас ЦАХАЛ готовится к очередному этапу войны, операция против ХАМАС может длиться еще много недель.

21 октября армия обороны Израиля заявляет , что террористическая организация ХАМАС содержит в заложниках 210 человек. Они находятся в Газе.

22 октября в министерстве обороны США заявили , что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, пришлют Израилю.

МВФ
Израиль
Египет
нафта
США
Война в Израиле
Сектор Гази
Хамас
Читайте также:
У містах України дружини військових провели пікети з вимогою демобілізації
27 октября, 2023 пятница
В городах Украины жены военных, воюющих более 1,5 лет, провели пикеты с требованием демобилизации
27 октября, 2023 пятница
ISW рассказал, как большие потери РФ возле Авдеевки повлияют на ситуацию на фронте
Автор Алексей Голобуцкий
27 октября, 2023 пятница
"Слуга" Мазурашу хочет легализовать "уклонистов"
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.31
    Покупка 37.31
    Продажа 38
  • EUR
    Покупка 39.47
    Продажа 40.51
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 октября
01:02
Три страны призвали к быстрому прогрессу в нормализации отношений между Сербией и Косово.
00:50
Эксклюзив
Под больницей в Газе ХАМАС построил подземный город: вицеспикер Кнессета о начале сухопутной операции Израиля
00:39
"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов
00:29
Генасамблея ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАСом
00:08
НАТО должна быть готова к угрозе от России, - минобороны Германии
2023, пятница
27 октября
23:59
Эксклюзив
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон был в состоянии дипломатического шпагата: политолог о визите лидера Франции в Израиль и Палестину
23:56
Дебютный ассист Малиновского принес "Дженоа" победу над "Салернитаной"
23:46
Неформально в Конгрессе говорят о возможности участия армии США в новых конфликтах, – член комитета ВР по нацбезопасности
23:25
Эксклюзив
Климкин объяснил, почему Кремль публично принимает представителей ХАМАС
23:00
Эрдоган призвал турок выходить на митинг солидарности с Палестиной
22:58
Ежедневно в Сумской области 100 украинцев въезжают из РФ, - Госпогранслужба
22:46
Эксклюзив
Владимир Огрызко
После ответа Израиля ХАМАСа, Запад должен изменить позицию по ударам Украины по территории РФ, - Огрызко
22:45
Байден встретился с главой МИД Китая
22:12
Болгария обвинила Венгрию и Сербию в финансировании "военной машины" Путина
22:09
Вредят боеготовности и подрывают дисциплину: в армии Южной Кореи запретили однополые отношения
21:59
Клуб Бундеслиги расторг контракт с футболистом, поддержавшим Палестину, - СМИ
21:55
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ отрабатывают новую военную стратегию на следующий год: это предпосылка для активных наступательных действий. Военные итоги недели
21:39
В порты Большой Одессы по временному коридору под загрузку зашли 11 судов, - Кубраков
21:31
Обновлено
ЦАХАЛ заявил о начале сухопутной операции в Газе
21:30
Обновлено
Олег Царёв
В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
21:09
Зеленский провел военный кабинет: обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, среди них Авдеевка и Марьинка
20:39
Обновлено
Россияне ударили по центру Херсона: по меньшей мере 7 раненых
20:13
Матеуш Моравецкий
Моравецкий: партия власти надеется получить мандат на формирование правительства
20:06
На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из трех громад
20:04
Датчик слежения, найденный в кортеже Дуды, могли установить спецслужбы РФ, - СМИ
20:03
Обзор
Украинский след "Королевы Боудики": что посмотреть на выходных
20:03
OPINION
Без участия представителей власти "спецоперации" мародеров были бы невозможны
19:50
Наземная операция в Газе будет продолжительной: министр обороны Израиля объяснил почему
19:45
РФ подготовила информационную атаку против министра обороны Умерова, - ГУР
19:28
Правительство увеличило зарплату работникам "Армии восстановления" в 1,5 раза
19:28
Усик прилетел в Саудовскую Аравию. Здесь пройдет бой Фьюри – Нганну
19:22
Эксклюзив
Мишель заявил, что Украина обязательно получит 50 млрд евро от ЕС, – корреспондентка Еспресо
19:10
Инфографика
ПВО сбила 3 российские ракеты Х-59 над Николаевщиной
19:00
Обзор
Победные новости 611-го дня войны: в оккупированном Севастополе взорвался противоминный российский катер, а словенская фирма тайно поставляет в Украину беспилотники для наблюдения
18:56
Около 600 жителей области находятся в плену РФ, - Запорожская ОВА
18:49
OPINION
"Нам нужно создать Министерство Любви украинцев к украинцам", - Николай Княжицкий
18:49
Партизаны нашли российскую систему ПВО неподалеку Симферополя
18:42
Эксклюзив
"Ситуация на десятилетия, постоянно находим взрывчатку": глава Изюмского РВА рассказал о разминировании территории
18:42
РФ атаковала с беспилотника Михайловку на Херсонщине: ранены супруги
18:35
Эксклюзив
Это наезд на местное самоуправление: политолог Бобыренко об обысках у и.о. мэра Сум и и.о. мэра Чернигова
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV