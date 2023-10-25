Директор МВФ Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке влияет на экономику соседних стран

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на саммит Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

"То, что мы видим, - это еще больше волнений в мире, который и без того был тревожным. На горизонте, где было много "облаков", еще одна, и она может стать больше", - сказала Георгиева.

Во вторник банкиры с Уолл-стрит были пессимистичными, утверждая, что суровая денежно-кредитная политика, напряженность на Ближнем Востоке и предстоящие выборы в США омрачают перспективы мировой экономики. Однако Саудовская Аравия стремилась заверить мировых инвесторов, что она остается привлекательным направлением для инвестиций.

Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что нефть останется, поскольку крупные американские гиганты заключают блокбастерные соглашения, а политика Саудовской Аравии помогает стабилизировать мировые рынки нефти.

По словам директора-распорядительницы МВФ, война может нанести вред соседним странам, включая Египет, Ливан и Иорданию, повлияв на туризм и отпугнув инвесторов.

"Мы озабочены прежде эпицентром этой войны, трагической гибелью людей, а также разрушением и сокращением экономической активности", - сказала Георгиева.

Напомним, президент Всемирного банка Аджай Банга предупреждает , что геополитическая напряженность, особенно в результате войны в Израиле, является наибольшей угрозой для мировой экономики.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование. 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили , что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.

ХАМАС освободил двух заложников, захваченных при вторжении 7 октября и массовых убийств в израильских общинах. Американские гражданки Джудит и Натали Раанан вернулись в Израиль и должны были воссоединиться со своими родственниками на военной базе.

Представитель армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил , что сейчас ЦАХАЛ готовится к очередному этапу войны, операция против ХАМАС может длиться еще много недель.

21 октября армия обороны Израиля заявляет , что террористическая организация ХАМАС содержит в заложниках 210 человек. Они находятся в Газе.

22 октября в министерстве обороны США заявили , что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, пришлют Израилю.