Директор Музея Революции Достоинства: Организаторы СССР-инсталляций на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве до сих пор неизвестны

Об этом директор музея рассказал в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Музей Революции Достоинства никто не информировал, мы не знаем никаких деталей, что должно быть на Аллее Героев Небесной Сотни и на какой период времени. Нам только устно сообщили, что есть такая идея показать историю становления независимости Украины от древних времен и до сегодняшнего дня - до Евромайдана и российско-украинской войны. Понимая, что, аллея Героев Небесной Сотни - очень сложная территория, памятник истории, открытая рана, мы сразу предупредили, что все действия необходимо проводить в соответствии с законными процедурами и согласовать со всеми сторонами, причастными к событиям Революции Достоинства. Мы предупредили, но после этого не было никакого контакта. Ни одного письма и запроса по согласованию мы не получили ", - отметил Пошивайло.

Директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни заметил, что, несмотря на информацию в сети, Музей Революции Достоинства не давал согласия на установление инсталляций на Аллее Героев Небесной Сотни.

"Организаторы нам неизвестны. Мы обращались в министерство культуры и информационной политики, в Украинский институт национальной памяти, поскольку понимали, что меры на таком высоком государственном уровне осуществляются по инициативе центральной власти. Не могли неизвестные люди прийти и устанавливать собственные декорации. Но конкретных организаторов мы не знаем до сих пор ", - сообщил Игорь Пошивайло.



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