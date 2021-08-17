Директор Музея Революции Достоинства: Организаторы СССР-инсталляций на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве до сих пор неизвестны
Директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что музею до сих пор неизвестны организаторы инсталляций на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве и неясно, что должно происходить
Об этом директор музея рассказал в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Музей Революции Достоинства никто не информировал, мы не знаем никаких деталей, что должно быть на Аллее Героев Небесной Сотни и на какой период времени. Нам только устно сообщили, что есть такая идея показать историю становления независимости Украины от древних времен и до сегодняшнего дня - до Евромайдана и российско-украинской войны. Понимая, что, аллея Героев Небесной Сотни - очень сложная территория, памятник истории, открытая рана, мы сразу предупредили, что все действия необходимо проводить в соответствии с законными процедурами и согласовать со всеми сторонами, причастными к событиям Революции Достоинства. Мы предупредили, но после этого не было никакого контакта. Ни одного письма и запроса по согласованию мы не получили ", - отметил Пошивайло.
Директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни заметил, что, несмотря на информацию в сети, Музей Революции Достоинства не давал согласия на установление инсталляций на Аллее Героев Небесной Сотни.
"Организаторы нам неизвестны. Мы обращались в министерство культуры и информационной политики, в Украинский институт национальной памяти, поскольку понимали, что меры на таком высоком государственном уровне осуществляются по инициативе центральной власти. Не могли неизвестные люди прийти и устанавливать собственные декорации. Но конкретных организаторов мы не знаем до сих пор ", - сообщил Игорь Пошивайло.
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Напомним, в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни перед Днем Независимости обустроили локацию в советском стиле .
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Мэр Виталий Кличко отреагировал на установление на Аллее Небесной Сотни декораций в советском стиле.
- Кандидат политических наук Андрей Ковалев считает, что для президента Владимира Зеленского и его окружения все "советское" является святым , а в праздновании 30-летия Независимости нашего государства нет украинского нарратива.
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