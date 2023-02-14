Об этом сообщает Der Spiegel.

"После встречи министров спорта нам стало известно о многих ложных комментариях, сделанных во время встречи и впоследствии в СМИ, которые исказили результаты самой встречи. Мы хотели бы призвать вас связаться с вашим министром, чтобы убедиться, что он или не будет подписывать декларацию , или хотя бы позаботиться о том, чтобы формулировка максимально отражала позицию олимпийского движения", - говорится в письме Маклауда.

Полный перечень стран, поддержавших требование отстранить россиян и белорусов, пока неизвестен. Среди тех, кто поддержал эти требования – США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Канада, Австралия, Япония, а также страны Балтии и Скандинавии.