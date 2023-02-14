Директор МОК обратился в НОК 35 стран, которые против участия россиян и белорусов в Олимпиаде
Директор МОК Джеймс Маклауд написал письма НОК 35 стран, которые собираются требовать отстранения россиян и белорусов от соревнований, чтобы они повлияли на решение министров спорта
Об этом сообщает Der Spiegel.
"После встречи министров спорта нам стало известно о многих ложных комментариях, сделанных во время встречи и впоследствии в СМИ, которые исказили результаты самой встречи. Мы хотели бы призвать вас связаться с вашим министром, чтобы убедиться, что он или не будет подписывать декларацию , или хотя бы позаботиться о том, чтобы формулировка максимально отражала позицию олимпийского движения", - говорится в письме Маклауда.
Полный перечень стран, поддержавших требование отстранить россиян и белорусов, пока неизвестен. Среди тех, кто поддержал эти требования – США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Канада, Австралия, Япония, а также страны Балтии и Скандинавии.
- Напомним, 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 1 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года.
- 3 февраля Польша и страны Балтии обнародовали совместное заявление против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду. 7 февраля к ним присоединились пять скандинавских стран.
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с требованием запретить россиянам и белорусам выступать на Олимпиаде-2024.
- 10 февраля в Великобритании состоялся саммит 35 стран, выступивших за недопуск россиян в Олимпиаду в 2024 году – их поддержал во время выступления на встрече и Владимир Зеленский.
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