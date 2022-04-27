Директор Мариупольского краеведческого музея сдала оккупантам бесценные картины Куинджи и Айвазовского, - советник мэра Мариуполя

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты полностью вывезли все ценные экспонаты из Музея краеведения и Художественного музея. В Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров, которые по предварительной информации были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Наталией Капустниковой, которая знала точное место тайного хранения шедевров и лично ", – написал Андрющенко.

Среди бесценных работ:

- оригиналы трех картин Архипа Куинджи "Красный закат", "Осень", "Эльбрус";

– оригинал картины И.К. Айвазовского "У берегов Кавказа";

- два оригинала картин Н.Н. Дубовского – "Море" и "Ночь на Балтийском море";

– оригинал Г.А. Калмыкова "А.И.Куинджи";

- бюст Архипа Куинджи работы скульптора Беклемышева;

- три уникальных иконы: Иисус Христос Вседержитель, Богоматерь из Младенцем; Иоанн Креститель

Также Петр Андрющенко добавил, что Наталья Капусникова принимает участие в "формировании абсолютно лживой информации об уничтожении музея полком "Азов".

Напомним, в Мариуполе российские оккупационные войска занимаются мародерством не только ценностей жителей, но и реликтов искусства и культуры из музеев города, разворовывая архивные и культурные фонды.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb