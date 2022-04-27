Директор Мариупольского краеведческого музея сдала оккупантам бесценные картины Куинджи и Айвазовского, - советник мэра Мариуполя
В Мариуполе оригинальные шедевры выдающихся художников были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Наталией Капустниковой, которая знала их точное место тайного хранения и лично передала все из рук в руки
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты полностью вывезли все ценные экспонаты из Музея краеведения и Художественного музея. В Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров, которые по предварительной информации были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Наталией Капустниковой, которая знала точное место тайного хранения шедевров и лично ", – написал Андрющенко.
Среди бесценных работ:
- оригиналы трех картин Архипа Куинджи "Красный закат", "Осень", "Эльбрус";
– оригинал картины И.К. Айвазовского "У берегов Кавказа";
- два оригинала картин Н.Н. Дубовского – "Море" и "Ночь на Балтийском море";
– оригинал Г.А. Калмыкова "А.И.Куинджи";
- бюст Архипа Куинджи работы скульптора Беклемышева;
- три уникальных иконы: Иисус Христос Вседержитель, Богоматерь из Младенцем; Иоанн Креститель
Также Петр Андрющенко добавил, что Наталья Капусникова принимает участие в "формировании абсолютно лживой информации об уничтожении музея полком "Азов".
- Напомним, в Мариуполе российские оккупационные войска занимаются мародерством не только ценностей жителей, но и реликтов искусства и культуры из музеев города, разворовывая архивные и культурные фонды.
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