Директор лицея в Житомире заставляла учеников носить форму: начали служебное расследование

Об этом сообщает Общественное .

В Житомире городской департамент образования проводит служебное расследование в лицее №27 из-за того, что администрация учебного заведения заставила учащихся носить школьную форму. Видео с проверками на дресс-код учащиеся сами выкладывали в соцсетях.

По его словам городского головы Сергея Сухомлина, факт, когда директор лицея обязала учеников носить школьную форму в лицее, и его можно трактовать как буллинг.

"Да, действительно, ситуацию, которая у нас была в лицее №27, можно трактовать как буллинг. Я фактически согласен с такой трактовкой. На сегодняшний день департамент образования проводит служебное расследование по этому факту", — отметил мэр.

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, замечания учащимся по их внешнему виду со стороны дирекции лицея №27 связаны с тем, что руководитель учебного заведения работает на должности более 40 лет.

"Меня поразила информация на сайте учебного заведения, что руководитель работает в должности более 40 лет. То есть человек был назначен на должность еще во времена Брежнева! Ведь относительно того, что он столько лет в этой должности, ничего удивительного", — сказал Сергей Горбачев. .

Он отметил, что в Житомире во времена пандемии должностные лица местных органов власти отменили проведение конкурса на должность директоров и назначали на должности руководителей учебных заведений тех, кого считали удобными директорами. Сейчас во время военного положения конкурсы проводить не обязательно, но и не запрещено.

В частности, образовательный омбудсмен добавил, что если Житомирский городской совет и департамент образования хотят позаботиться о нормальном управлении учебными заведениями, они должны провести конкурсы и создать конкурентную и соревновательную среду для отбора людей на эти должности.

Наталья Слободянюк, представитель "Правозащитного общественного союза "Образование — в законное русло", говорит, что у половины житомирских лицеев директора — люди пенсионного возраста, в том числе и директор лицея №27.

"Конкурсы — это встряхивание отношений, предохранитель установления коррупции. Это приход новых людей — амбициозных, которых избрала община и к которым есть доверие. Это не просто люди, которые хорошо служили местным властям, и были избраны на бессрочный период какой-то. С 2018 года в Житомир состоялось только несколько конкурсов, и мы считаем, что они были достаточно удачными. Пришли относительно новые люди, которые могли что-то менять", - сказала Наталья Слободянюк.

По ее словам, во время пандемии коронавируса горисполком принял решение изменить условия проведения подобных конкурсов.

"Так случилось, что власти из-за каких-то соображений решили отменить эти конкурсы. Сначала были заключены договоры без конкурса (не публично) на 6 лет вместо одного — с директором городской гимназии №3. Затем решили с тринадцатью директорами провести собеседования вместо публичных конкурсов, которые были фактически закрытыми.С ними продлили контракты, в среднем, на три года.Мы подали иск в суд.Суд вынес отдельное постановление, которым городской совет обязали устранить недостатки.Городской совет ответил, что в будущем мы будем придерживаться во время проведения конкурсов законодательства. Таков был примерный ответ", — сказала Наталья Слободянюк.

Городской голова отметил, что конкурсы на должности директоров лицея в городе не проводят, потому что нет желающих участвовать в них. Он считает, что такая ситуация сложилась, потому что зарплата директора школы меньше, чем у тех, кто преподает и имеет больший стаж педагогической работы, нагрузку. А ответственность директора очень высока.

"Поэтому и министр образования и науки Украины говорит, что нам нужно повышать зарплаты директорам, чтобы пришли действенные менеджеры. И тогда уже запускать все конкурсы. Это моя позиция, и мы это обсуждали", - подытожил Сергей Сухомлин.