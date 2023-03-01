Об этом рей заявил в интервью Fox News .

"ФБР в течение довольно продолжительного времени оценивало, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальный лабораторный инцидент в Ухане. Мы говорим о потенциальной утечке из лаборатории, контролируемой китайским правительством", - сказал Рей.

Он добавил, что Китай всячески препятствует выяснению подлинных причин пандемии.

"Я просто замечу, что правительство Китая, как мне кажется, делало все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу, которую мы проводим. Работу, выполняемую правительством США и близкими иностранными партнерами. И это обидно для всех", - рассказал Рей.