Директор ФБР назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории в Китае
Директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку вируса из лаборатории в Ухане
Об этом рей заявил в интервью Fox News .
"ФБР в течение довольно продолжительного времени оценивало, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальный лабораторный инцидент в Ухане. Мы говорим о потенциальной утечке из лаборатории, контролируемой китайским правительством", - сказал Рей.
Он добавил, что Китай всячески препятствует выяснению подлинных причин пандемии.
"Я просто замечу, что правительство Китая, как мне кажется, делало все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу, которую мы проводим. Работу, выполняемую правительством США и близкими иностранными партнерами. И это обидно для всех", - рассказал Рей.
- 26 февраля издание WSJ сообщило, что ключевые члены Конгресса США и высокопоставленные чиновники Белого дома получили тайный отчет , в котором говорится, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий.
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