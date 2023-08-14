Директор Defense Express допускает, что публикация WSJ по поводу нового контрнаступления ВСУ в 2024 году связана с началом выборов в США
Вопрос помощи Украине будет оставаться актуальным, чтобы влиять не только на внутреннюю политику США, но и на всю конфигурацию ситуации в мире
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.
Он прокомментировал публикацию издания Wall Street Journal о том, что западные страны начали задумываться о контрнаступлении Украины, которое могло бы начаться весной 2024 года.
"Конечно, одним из субъектов влияния является наше информационное пространство. Если мы говорим об американских изданиях, то больше это рассчитано на избирателей. Это может быть свидетельством начала вскоре активной избирательной кампании в США. Все готовятся буквально через несколько недель дать мощный старт назад ", – сказал Рябых.
Эксперт добавил, что Украина является одним из важнейших элементов этой кампании, но не решающим.
"Это также может быть продиктовано пониманием того, что вопрос помощи Украине нужно будет решать. Он будет оставаться еще достаточно актуальным, чтобы влиять не только на внутреннюю политику США, но и на всю конфигурацию ситуации в мире", - подытожил он.
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