Директор Бюро экономической безопасности объяснил, чем будет заниматься ведомство

Об этом директор Бюро Вадим Мельник заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .



"Не с бизнеса начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который дает бизнесу схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление "схематоза", далее - коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы", - приводит его слова Интерфакс-Украина .

Мельник отметил, что после этого ведомство перейдет к проверкам бизнеса.