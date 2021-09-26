Директор Бюро экономической безопасности объяснил, чем будет заниматься ведомство
Бюро экономической безопасности (БЭБ) начнет свою деятельность с аналитики
Об этом директор Бюро Вадим Мельник заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .
"Не с бизнеса начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который дает бизнесу схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление "схематоза", далее - коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы", - приводит его слова Интерфакс-Украина .
Мельник отметил, что после этого ведомство перейдет к проверкам бизнеса.
- Начало работы БЭБ назначено на 25 ноября 2021 года.
- На следующий день после этого, то есть 26 ноября, прекратит свое существование Государственная фискальная служба (ГФС).
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